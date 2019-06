ÖVP - T E R M I N E

KW 26 von 24. Juni 2019 bis 30. Juni 2019

MONTAG, 24. Juni 2019

15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim Sommerfest des Seniorenbundes Penzing (Nisslgasse 16, 1140 Wien)



19:00 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Empfang der Steirerinnen und Steirer in Wien teil (Palais Schönborn, Rainergasse 11, 1040 Wien)



MITTWOCH, 26. Juni 2019

11:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Politische-Akademie-Präsidentin Mag. Bettina Rausch, MBA, nehmen anlässlich des "85. Geburtstages von Alois Mock" an der Zeitreise-Veranstaltung "Über den Mensch und Politiker Alois Mock" teil (Politische Akademie der Volkspartei, Tivoligasse 73, 1120 Wien)



16:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Sommerabend des Imhofkomitees des Wiener Hilfswerks teil (Schottenfeldgasse 29, Eingang 3, 1070 Wien)



19:30 Klubobmann Abg.z.NR. August Wöginger bei der Bezirksparteileitung der ÖVP Braunau (Gasthaus Hofer, Untere Hofmark 11, 5145 Neukirchen an der Enknach)



DONNERSTAG, 27. Juni 2019

"Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz in Kärnten (ganztags)



12:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim Sommerempfang der Volksanwaltschaft (Singerstraße 17, 1010 Wien)



16:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim Jubiläumsfest von Sphinx IT Consulting (Aspernbrückengasse 2, Dachterrasse, 1020 Wien)



19:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim Sommerfest der Österreichischen und Wiener Ärztekammer (Wintergarten des Palmenhauses im Burggarten)



FREITAG, 28. Juni 2019

"Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz in der Steiermark (ganztags)



09:30 Festrede von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der Haupttagung des "66. Österreichischen Gemeindetages" (Messe Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim Jubiläums-Cocktailempfang der ESU Sommerakademie (Politische Akademie der Volkspartei, Tivoligasse 73, 1120 Wien)



SAMSTAG, 29. Juni 2019



14:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung der Sonderausstellung unter dem Titel "Das Zeitalter des Alois Mock" teil (Schloss Weitra 71, 3970 Weitra)



15:00 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der "Pöndorfer Country Charity Challenge" teil (Sportplatz, 4891 Pöndorf)



17:00 Klubobmann Abg.z.NR. August Wöginger bei der Siegerehrung des Bezirkswettbewerbes der Freiwilligen Feuerwehr (Sportplatzgelände Esternberg)



18:30 Klubobmann Abg.z.NR. August Wöginger bei der Sportplatzeröffnung der Sportunion St. Roman (Sportplatzgelände Esternberg)



SONNTAG, 30. Juni 2019

10:00 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Festakt "70 Jahre Ortsgruppe Friedberg – Steirische Volkspartei Frauen" teil (Hotel Schwarzer Adler, Hauptplatz 6, 8240 Friedberg)



10:00 Klubobmann Abg.z.NR. August Wöginger beim 140. Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Esternberg (Freiwillige Feuerwehr Esternberg)



