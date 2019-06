ORF-„Pressestunde“ mit Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ, ÖVP

Am 23. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit 1. Juli übernimmt die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner turnusmäßig den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Wie beurteilt sie das aktuelle Verhältnis zwischen den Ländern und dem Bund in dieser innenpolitisch bewegten Zeit drei Monate vor den Neuwahlen? Welche Unterstützung bekommt der wahlkämpfende ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz von der niederösterreichischen Partei? Welche Themen sollen den Wahlkampf bestimmen? Ist für Mikl-Leitner, einst Innenministerin, eine Neuauflage der türkis-blauen Koalition nach der Wahl denkbar? Und was ist zu tun, um die negativen Folgen von Zersiedelung und Bodenversiegelung im ländlichen Raum hintan zu halten? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 23. Juni 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Georg Wailand

„Kronen Zeitung“

und

Ulla Kramar-Schmid

ORF

