„Sport am Sonntag“ mit den Stargästen Jakob Pöltl und Maxi Wöber

Am 23. Juni ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 23. Juni 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Jakob Pöltl: Der Basketball-Star live im Studio

Österreichs bester Basketballer über die Herausforderung NBA.

Maxi Wöber: Der Sevilla-Legionär live zu Gast

Die steile Karriere des jungen Teamverteidigers.

Beach-Volleyball: Der Kampf um Medaillen

Die Vorbereitungen der österreichischen Duos auf die EM in Moskau.

Fußball: Österreich bei der U21-EM

Das rot-weiß-rote Team vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Deutschland.

Formel 1: Der GP von Frankreich

Die nächste Runde im Duell Vettel gegen Hamilton.

