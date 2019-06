Vorarlberger Dialektmusik: Großes Finale des mundARTpop/rock-Wettbewerbs

Freitag, 28. Juni, 19.00 Uhr, Marktplatz, Rankweil

Wien (OTS) - Fetzig, frech, vorarlbergerisch: Dialektmusikerinnen und Dialektmusiker aus Vorarlberg zeigen, was sie alles draufhaben. Der mundARTpop/rock-Wettbewerb „Singa, wia dr Schnabl gwachsa isch“ steuert auf das große Finale zu. Die zwölf Finalistinnen und Finalisten präsentieren ihre Songs am Freitag, 28. Juni 2019, ab 19.00 Uhr auf einer großen Open-Air-Bühne am Marktplatz in Rankweil. Ulli von Delft und David Breznik moderieren den Abend ganz im Zeichen der Dialektmusik. Die Anreise mit Bus und Bahn ist gratis.

Im Finale sind:

-- Christoph Müller mit „Schwach“

-- David Baldessari mit „Hoamweag“

-- Dill mit „Du tuascht miar net guat – hungriga Zäck“

-- Ellefant & Gazele mit „Minivän“

-- Falco Luneau mit „I wär nüt, wär i ohne di“

-- JäMS mit „Ned s’glieche ohne di“

-- Nnella mit „Da Wichtischte Song“

-- Sara und Lukas mit „D’Woahrheit“

-- Sixpack mit „Andersch“

-- Söf mit „Voradlberg“

-- Wildwäxl mit „Darfs a bitzle meh si“

-- Ximea mit „S’Leba“

Nicht nur die Finalistinnen und Finalisten rocken die große Bühne:

Ausnahmemusiker Philipp Lingg und die Bregenzerwälder Band „Brassclub“ sorgen als Special Guest für grandiose Stimmung.

Topbesetzte Jury

Bei der Vorentscheidung, die vor Kurzem im ORF-Landesfunkhaus in Vorarlberg stattfand, kürte eine topbesetzte Jury die Top-Acts fürs Finale. Die Sängerinnen Martina Breznik und Alex Sutter, Musiker Thomas Pegram sowie Kabarettist und Musiker Markus Linder hatten es nicht leicht. Denn die Dialektmusik hierzulande ist lebendig und voller kreativer Impulse. Da fällt die Entscheidung schwer. Schlussendlich schafften es zwölf Bands und Einzelmusiker ins große Finale.

Professionelle Unterstützung

Neben der begehrten „Schnabl“-Trophäe gibt’s auch ein stattliches Preisgeld: Der/die Sieger/in erhält 3.000 Euro, für den zweiten Platz gibt es 2.000 Euro und für den dritten Platz 1.000 Euro. Die Preisträger/innen können ihr Lied unter fachkundiger Begleitung im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn aufnehmen. Die Siegertitel werden zudem im Programm von ORF Radio Vorarlberg gespielt. Die Veranstaltung wird live bei ORF Radio Vorarlberg übertragen. Auch vorarlberg.ORF.at und „Vorarlberg heute“ berichten vom Finale.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Bereits seit 18 Jahren holt der mundARTpop/rock-Wettbewerb des ORF Vorarlberg die musikalischen Talente des Landes ins Scheinwerferlicht. Wir möchten den Musikerinnen und Musikern des Landes eine multimediale Plattform bieten.“

Der Eintritt ist frei. Die Anreise mit Bus und Bahn ist gratis. Als Fahrschein gilt das von der Homepage www.vmobil.at zum Herunterladen angebotene „Online Gratis-Ticket“ sowohl in ausgedruckter Form als auch am Handy oder Tablet ohne Ausdruck (Tarifbestimmung). Tickets zum Ausdrucken unter vmobil.at / Bus & Bahn / Veranstaltertickets oder einfach den QR-Code scannen und Ticket direkt aufs Smartphone laden (ohne Ausdruck).

