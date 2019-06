Einladung zur Pressekonferenz am 66. Gemeindetag in Graz

E-Government in den Gemeinden: Aktuelle österreichweite Studie zu den digitalen Angeboten

Wien (OTS) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des 66. Österreichischen Gemeindetages ein. Rund 2.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter nehmen am Gemeindetag teil, der heuer am 27. und 28. September in Graz stattfindet.

Im Rahmen einer Pressekonferenz vor Eröffnung des Gemeindetages berichten wir über die wichtigsten Themen, die Österreichs Gemeinden beschäftigen. Im Fokus steht in diesem Jahr eine aktuelle österreichweite Studie zum Thema E-Government, die der Österreichische Gemeindebund gemeinsam mit der Donau-Universität Krems durchgeführt hat. Nach zehn Jahren wurden die Gemeinden neuerlich über ihre digitalen Angebote befragt. Seitdem hat sich viel verändert, wie die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen.



Termin: DONNERSTAG, 27. Juni um 9.00 Uhr

Ort: Ort: Messe Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz - Gästeclub, 1. OG

Teilnehmer:

Bgm. Mag. Alfred Riedl (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes)

Ass.-Prof. Dr. Thomas Lampoltshammer (Stellvertretender Leiter des Zentrums für E-Governance an der Donau-Universität Krems)

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger (Präsident Gemeindebund Steiermark)

