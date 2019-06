#dif19: Highlights am Samstag

Wien (OTS/SPW) - Das diesjährige 36. Donauinselfest unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien“ steht musikalisch ganz im Zeichen heimischer KünstlerInnen. Das gilt insbesondere für den Festival-Samstag: Beim Austropop Special presented by Bank Austria auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne & Insel rocken Christina Stürmer, Wolfgang Ambros, Seiler & Speer die Mengen. Auf der Schlagerbühne heizen Marco Ventre, Luke Andrews und die Seer ein und der „Rock The Island Contest“ bringt auch die heimischen Nachwuchstalente auf die ganz großen Bühnen.





Über 80 Prozent der KünstlerInnen am Donauinselfest kommen aus Österreich. „Das Donauinselfest war und ist der größte Förderer heimischer Musik. Wir haben heuer wieder eine hervorragende Wiener Melange an KünstlerInnen verschiedener Genres und Generationen auf unseren Bühnen. Gerade der Austropop bringt die Menschen bei uns in Wien zusammen wie kaum eine andere Musikrichtung. Ich freue mich sehr auf unseren Festival-Samstag im Zeichen des Austropop“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Auch noch nicht so bekannten Acts bietet das Donauinselfest die seltene Gelegenheit, sich und ihr musikalisches Schaffen einem Riesenpublikum zu präsentieren: An allen drei Tagen treten KünstlerInnen des Donauinselfest Nachwuchswettbewerbs „Rock The Island Contest“ auf den ganz großen Bühnen auf. Am Samstag sind es das Trio Wenzel Beck & Band auf der Wien Energie/Radio Wien Festinsel & Festbühne, der 17-jährige Schlager-Newcomer Alex Baumgartner auf der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne der Wiener Städtische Versicherung/Burgenland Schlager Insel und Der Traurige Gärtner mit extravaganter Show auf der Radio FM4/Planet.tt Insel & Bühne – letzterer teilt sich die Bühne am Samstag mit den Musikgrößen Yung Hurn, Leyya oder Chefboss.





Die Musik-Highlights am Samstag:

Wien Energie/Radio Wien Festbühne:

- Christina Stürmer & Band, 19:40 – 20:40 Uhr

- Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald, 21:00 – 22:00 Uhr

- Seiler & Speer, 22:30 – 23:40 Uhr

Radio FM4/Planet.tt Bühne:

- Leyya, 19:45 – 20:45 Uhr

- Chefboss, 21:10 – 22:10 Uhr

- Yung Hurn, 22:40 – 23:59 Uhr

- Rock The Island Contest-Gewinner: Der Traurige Gärtner, 16:00 – 16:20 Uhr

spark7/kronehit Electronic Music Bühne:

- Daniel Merano & Tyo, 19:30 – 20:30 Uhr

- Mike Williams, 20:30 – 22:00 Uhr

- Dirty Impact, 22:00 – 23:50 Uhr

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne:

- Marco Ventre & Band, 19:25 – 20:40 Uhr

- Luke Andrews, 21:05 – 22:05 Uhr

- Die Seer, 22:20 – 23:50 Uhr

- Rock The Island Contest-Gewinner: Alex Baumgartner, 17:30 – 18:00 Uhr

Ö1 Kulturzelt:

- Andreas Vitasek / Austrophobia, 20:00 – 21:00 Uhr

- Georg Ringswandl / Wuide unterwegs, 21:00 – 22:00 Uhr

- [dunkelbunt] / Exodus Komplex, 22:00 – 23:00 Uhr

Ebner-Eschenbach Area:

- Yasmo & die Klangkantine, 17:30 – 18:30 Uhr

- Kernölamazonen, 19:00 – 20:15 Uhr

- Katrina from „Katrina and the waves“, 20:50 - 22:00 Uhr

OBI & 88.6 Alles machbar Bühne:

- RECKLESS ROSES, 18:00 – 18:45 Uhr

- Pineapple John, 19:15 – 20:00 Uhr

- Querbeat, 20:30 – 22:00 Uhr

EUTOPIA DJ /VJ BÜHNE

- EUTOPIA DJ /VJ INSEL & BÜHNE, 19:30 – 21:00 Uhr

- DRAHTHAUS, 21:00 – 22:00 Uhr

- DJ YOMOMMA, 22:00 – 23:00 Uhr

JG Bühne:

- Schmafu, 20:00 – 21:15 Uhr

- Brofaction, 21:15 – 22:45 Uhr

- Raggamaffia, 22:45 – 00:00 Uhr

younion-fsg Bühne:

- Exit 6, 18:30 – 20:00 Uhr

- Jörg Danielsen’s fabulous Vienna Blues Association, 20:15 – 21:45 Uhr

- DJ Boozeman, 22:00 – 00:00 Uhr

GÖD/BWAG PSK Bühne:

- Lizz Görgl & Band, 18:30 – 19:30 Uhr

- James Cottriall & Band, 20:00 – 21:30 Uhr

- Hot Pants Road Club, 22:00 – 23:55 Uhr

SJ Bühne:

- DOREE, 22:00 – 22:30 Uhr

- JANEX, 22:30 – 23:00 Uhr

- B2B, 23:00 – 00:00 Uhr

Die Highlights aus dem Rahmenprogramm am Samstag:

Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel:

- OBI Rrrrodeo, 14:00 – 00:00 Uhr

- OBI Flower Tower, 14:00 – 00:00 Uhr

- Fisherman’s Friend Bagjump, 14:00 – 20:00 Uhr

Ebner-Eschenbach Area:

- „Mathe-Magie“, Technischen Universität Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- Graffiti-Workshop, „Hands Off The Wall”, 14:00 – 16:00 Uhr

- Workshop „MOnA – My Own App“, Wirtschaftsagentur Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- Handball Corner, Handball Verein Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- 3D Druck, Technisches Museum Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

Familieninsel:

- Familieninsel, 12:00 – 22:00 Uhr

Karaoke Insel:

- Kärcher Action-Bagjump, 14:00 – 21:00 Uhr

- W24 SLAM Karaoke, 16:00 – 20:00 Uhr

DMAX Austria Action & Fun Insel:

- FANTA Bubble Cup, 13:00 – 19:00 Uhr

- ESKIMO/KRONE BAGJUMP, 14:00 – 20:00 Uhr

- CAMP DMAX AUSTRIA, 14:00 – 20:00 Uhr

Eskimo / Okidoki Kinderfreunde Insel:

- Kinderprogramm, 14:00 – 19:00

Bank Austria Insel:

- Donauinselfestregatta Teil 1, 13:45 – 18:00 Uhr

- Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt, 14:00 – 21:00 Uhr

- Ottakringer Bierkistl-Singen, Maddy Rose, 17:00 - 18:00 Uhr / 19:00 – 20:00 Uhr

EUTOPIA DJ/VJ Bühne:

- Live-Visuals Ferdinand Glück & jrgn__, 16:00 – 23:59 Uhr

Wiener Städtische Versicherung/Sicheres Wien Insel:

- Therapiebegleithunde, 14:10 – 14:30 Uhr

- Rettungshunde, die Leben retten, 14:30 – 15:05 Uhr

- Vorführung Polizeidiensthunde, 15:05 – 15:50 Uhr

- Vorführung der Österreichischen Wasserrettung, 15:50 – 16:15 Uhr

- Was tun bei Herzstillstand, 16:15 – 16:30 Uhr

- Vorführung Verkehrsunfall, 16:30 – 17:00 Uhr

Das gesamte Programm und weitere Informationen sind online unter www.donauinselfest.at einzusehen.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif19 #zusammensindwirwien

