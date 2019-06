Brunner: 10 Jahre Gabriele Heinisch-Hosek an der Spitze der SPÖ-Frauen sind 10 gute Jahre für feministische Politik

SPÖ-Frauen sind stolz und rufen dazu auf, eigenen #HeiHoMoment zu posten

Wien (OTS/SK) - „10 Jahre Gabriele Heinisch-Hosek an der Spitze der SPÖ-Frauen sind 10 gute Jahre für eine feministische Politik“, sagt SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. „Wir haben so vieles gemeinsam umgesetzt und angestoßen – angefangen von der Einkommenstransparenz über diverse Quotenregelungen innerhalb und außerhalb der Partei, die Forderung nach dem Papamonat, der jetzt einen Rechtsanspruch erhält, über Frauengesundheit bis hin zu Gewaltschutzmaßnahmen und natürlich die Unterstützung des Frauen*Volksbegehrens 2.0. Gabi Heinisch-Hosek ist eine Frauenpolitikerin durch und durch und steht für die Frauen in diesem Land ein“, so Brunner weiter. Aus diesem Grund haben wir heute auch eine Facebook-Aktion unter dem Hashtag #HeiHoMoment ins Leben gerufen, in dem Frauen und Männer aufgefordert werden, ihren #HeiHoMoment zu posten. ****

„Liebe Gabi, wir SPÖ-Frauen sind stolz auf dich und freuen uns mit dir und unserer Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner gemeinsam in einen erfolgreichen Wahlkampf zu gehen“, so Brunner. (Schluss) bj

