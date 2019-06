Alsergrund: „Sparefroh-Haus“ am 23.6. und 26.6. offen

Wien (OTS/RK) - „Sparen lohnt sich immer“, betont die pensionierte Bank-Fachfrau Renate Steinkellner, die stolze Besitzerin einer über 200 Exponate umfassenden „Spargeschenke“-Sammlung ist. Am Sonntag, 23. Juni, können die verschiedensten Gaben für emsige Sparerinnen und Sparer von 10.30 bis 12.00 Uhr im so genannten „Sparefroh-Haus“ bestaunt werden. Hernach ist am Mittwoch, 26. Juni, diese vielfältige Präsente-Kollektion zwischen 15.30 und 16.30 Uhr zu sehen. Das durch Renate Steinkellner ehrenamtlich betreute „Sparefroh-Haus“ ist ein Pavillon im Hof im Amtshaus Alsergrund (9., Währinger Straße 43). Immerzu ist der Eintritt kostenlos. Ausgestellt werden zum Beispiel Sparschweinchen und Plüschtiere sowie Spielzeug, Schreibutensilien, Gläser, Stifte und weitere Aufmerksamkeiten. Die Sammlerin kooperiert mit dem Bezirksmuseum Alsergrund. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1090@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

