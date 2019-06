Bis zu 631.000: Top-Quoten für das „Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker in ORF 2

416.000 via 3sat, Dakapo am 4. August in ORF III

Wien (OTS) - Bis zu 631.000 Zuseherinnen und Zuseher wollten sich das „Sommernachtskonzert“ am Donnerstag, dem 20. Juni 2019, in ORF 2 nicht entgehen lassen. Durchschnittlich verfolgten gestern Abend 604.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 23 Prozent das glanzvolle Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Das bedeutet die zweitbeste Reichweite seit Beginn der Übertragungen. Besonders auch das junge Publikum wollte sich das Kulturhighlight nicht entgehen lassen: Mit Marktanteilen von 16 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen und 17 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen erreicht die diesjährige Übertragung einen Rekordwert. Via 3sat genossen den Konzertabend aus Wien live-zeitversetzt durchschnittlich mindestens weitere 416.000 (exklusive Schweizer Daten, die noch nicht vorliegen). Dazu waren 85.000 Konzertbesucherinnen und -besucher im Schlosspark live dabei.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Erstklassige Musikerinnen und Musiker sowie eine atemberaubende Kulisse haben das diesjährige Sommernachtskonzert zu dem Konzerthighlight des Sommers gemacht. Es freut mich, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk diesen Kulturhöhepunkt zu unseren Zuseherinnen und Zusehern nach Hause bringen konnten. Die Übertragung der Kultur-Events aus ganz Österreich gehört zum Kulturauftrag des ORF, mit dem wir einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der kulturellen Identität leisten. Ich bedanke mich bei den Wiener Philharmonikern und den Organisatoren des Konzerts sowie dem gesamten ORF-Team, denen es gemeinsam mit unseren Partnern gelungen ist, Hunderttausenden Liebhaberinnen und Liebhabern klassischer Musik einen sensationellen Abend im ORF-Fernsehen zu bescheren, der auch in mehr als 80 Ländern übertragen wurde.“

Mehr als 80 Länder übernahmen die ORF-HD-Bilder, für die zum wiederholten Male ORF-Regisseur Henning Kasten verantwortlich zeichnete. Mit insgesamt 16 Kameras setzte er das „Sommernachtskonzert 2019“ eindrucksvoll in Szene. Barbara Rett kommentierte in bewährter Manier die Fernsehübertragung.

Wer das „Sommernachtskonzert“ gestern noch nicht genießen konnte, dem bietet der ORF noch eine weitere Gelegenheit: Am Sonntag, dem 4. August, steht um 20.15 Uhr in ORF III ein Dakapo auf dem Programm. Außerdem ist das Konzert nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at