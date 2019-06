U21-EM: 664.000 sahen Dänemark – Österreich, Entscheidungsspiel gegen Deutschland zur Primetime

Am 23. Juni um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Bis zu 664.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wollten sich gestern, am 20. Juni 2019, das U21-EM-Gruppenspiel Dänemark – Österreich nicht entgehen lassen, durchschnittlich waren in Halbzeit zwei 581.000 bei 24 Prozent Marktanteil (27 bzw. 30 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Damit war dieses Spiel das bisher Meistgesehene einer „Nachwuchs“-Mannschaft.

Siegen oder fliegen – beim abschließenden Gruppenspiel gegen Deutschland zählt für Österreichs U21-Team bei der EM in Italien am Sonntag, dem 23. Juni, wohl nur ein Sieg gegen den großen Favoriten. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live aus Udine. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, für die Analyse sorgen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

