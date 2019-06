Jugendliche entwenden Auto, begehen Tankbetrug und verursachen Verkehrsunfall

Wien (OTS) - 19.06.2019, 11:45 Uhr bis 20.06.2019, 01:30 Uhr Wien-Liesing bzw. Wien-Favoriten

Zwei Jugendliche (13 bzw. 14 Jahre, beide männlich und österr. Stbg.) waren am 19.06.2019 um die Mittagszeit bei einer Freundin (15 Jahre) in der Wohnung ihrer Eltern in der Breitenfurter Straße zu Besuch. Dort entwendete der 13-Jährige unbemerkt den Ersatzschlüssels des Pkw des Vaters der

15-Jährigen. Danach verließen beide Tatverdächtigen die Wohnung und nahmen das in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeug unbefugt in Betrieb.

Am Weg ließen sie zwei weitere Bekannte (13 bzw. 15 Jahre, ebenfalls männlich und beide österr. Stbg.) einsteigen und setzten ihre Fahrt zu viert fort. Dabei wechselten sie immer wieder den Fahrer.

Am 20.06.2019 um 00:59 Uhr erhielt die Funkwagenbesatzung der PI Lehmanngasse einen Einsatz bezüglich einer Nachschau wegen eines Tankbetrugs. Offensichtlich hatten die Jugendlichen bei einer Tankstelle auf der Raxstraße (1100 Wien) getankt und ihre Fahrt ohne zu zahlen fortgesetzt. Bei der Nachschau an der Zulassungsadresse (Breitenfurter Straße) wurde der 44-jährige Vater der 15-Jährigen angetroffen. Erst zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug von den Freunden seiner Tochter entwendet worden war.

Kurz danach, um 01:50 Uhr, ging ein weiterer Einsatz bei der Landesleitzentrale ein. Ein Zeuge hatte in der Erlaaer Straße bemerkt, wie vier Jugendliche ein stark stark beschädigtes Auto eingeparkt hatten. Weil ihm dies verdächtig vorgekommen war, hatte er die Polizei verständigt. Im Zuge der Sofortfahndung konnten die vier Tatverdächtigen schließlich angehalten werden und zeigten sich zu den Vorwürfen geständig. Die Beschädigungen waren die Folge eines Verkehrsunfalls im 10. Bezirk, bei dem sie einen Baum touchiert hatten.

Die mutmaßlichen Täter wurden wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, Tankbetrugs und Verkehrsunfall mit Fahrerflucht angezeigt und in weiterer Folge ihren Betreuern bzw. Erziehungsberechtigen übergeben.

