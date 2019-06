Achtmal Erfolgs-„Tatort“ Österreich

Dakapo für starbesetzte ORF-Krimis ab 23. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Mehr als 700 Minuten lang gehen die beliebtesten „Tatort“-Cops auf Spurensuche, wenn ab 23. Juni 2019, jeweils Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2, acht starbesetzte Austro-Fälle zum Wiedersehen auf dem Programm stehen. Zum Auftakt nimmt Harald Krassnitzer alias Hauptkommissar Moritz Eisner die Ermittlungen in Linz auf, wo er im Fall „Kinderwunsch“ in einen Sumpf korrupter Machenschaften verzweifelter Paare gerät. An seiner Seite ermitteln in diesem ORF-Krimi Fanny Stavjanik und Michael Menzel. In weiteren Rollen sind u. a. Daniel Keberle, Tamara Metelka, Serge Falck, Johannes Zeiler, Ursula Strauss, Gerti Drassl, Holger Schober und Manuel Rubey zu sehen. Das Drehbuch schrieben Thomas Baum und Walter Bannert, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet.

Von Hilde Dalik, Juergen Maurer und Nicholas Ofczarek über Michael Ostrowski, Branko Samarovski und Simon Schwarz bis hin zu Erwin Steinhauer, Florian Teichtmeister und Peter Weck: Die starbesetzte Spurensuche geht mit „Operation Hiob“ (30. Juni) und „Glaube, Liebe, Tod“ (7. Juli) weiter nach Wien und mit „Lohn der Arbeit“ (14. Juli) nach Tirol. Gemeinsam mit Adele Neuhauser ermittelt Harald Krassnitzer in „Falsch verpackt“ (21. Juli), „Unvergessen“ (28. Juli), „Abgründe“ (4. August) und „Paradies“ (11. August).

Mehr zum Inhalt von „Tatort – Kinderwunsch“

An einem nebeligen Herbstmorgen wird in Linz die Leiche einer jungen Frau aus der Donau geborgen. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich um die Journalistin Sandra Walch – allseits bekannt für die Aufdeckung von Polit- oder Wirtschaftsskandalen. Das Innenministerium sendet Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) als Sonderermittler nach Linz, wo er von den örtlichen Kollegen zum Teil mit Skepsis aufgenommen wird. Doch die nachfolgenden Ereignisse lassen Eisner, die Linzer Chefermittlerin Karin Brandstätter (Fanny Stavjanik) und deren Assistent Wolfgang Rohrmoser (Michael Menzel) rasch näher zusammenrücken. Sandra Walchs Tod war kein Unfall und ein zweiter Mord stellt schon bald eine Verbindung dazu her: Der Gentechniker und DNA-Spezialist Max Biro (Arthur Klemt) wird erschossen aufgefunden und die Spur führt zu einer Klinik, in der künstliche Befruchtungen durchgeführt werden.

Kurz nach seiner Ankunft lernt Moritz Eisner auch die Musikerin Maria (Dorka Gryllus) kennen: Eine zarte Liebesbeziehung zwischen der sensiblen Künstlerin und dem abgebrühten Kriminalisten entsteht. Schöne Abende und Nächte neben der heiklen Ermittlungsarbeit sind die Folge. Doch die Recherchen führen Eisner immer tiefer in den Sumpf rund um ein korruptes Geschäft mit dem Kinderwunsch von verzweifelten Paaren – ein Geschäft von einer Größenordnung, die sogar ein ganzes Team von Killern im Auftrag osteuropäischer Geldgeber nach Linz geführt hat. Eisner wird schließlich in einen Hinterhalt gelockt und entgeht nur knapp einem Anschlag. Woher kommen die Informationen, die die Killer immer einen Schritt vor den Ermittlern sein lassen? Und welche Rolle spielen die Besitzer eines Fitnessclubs (Daniel Keberle, Tamara Metelka), in den die Klinik ihre Patientinnen zum Schwangerschaftsturnen sendet? Als der achtjährige Sohn der Besitzer des Clubs entführt und die Eltern erpresst werden, ist Eisner und seinem Team klar, dass es bei der Erpressung um Originaldokumente geht, die eine ungeheuren Skandal belegen könnten und um jeden Preis verschwinden müssen.

„Tatort – Kinderwunsch“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Allegro Film, mit Unterstützung von der Stadt Linz und LIVA.

