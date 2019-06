Favoriten: Phoenix Boys Choir im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Junge amerikanische Sänger bestreiten gemeinsam mit dem im 10. Bezirk beheimateten „Mozart Knabenchor“ am Dienstag, 25. Juni, ein gemeinsames Konzert im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38): Der „Phoenix Boys Choir“ aus Arizona absolviert derzeit eine Europa-Tournee und der anstehende Gesangsabend ist zugleich das „Abschiedskonzert“ des verdienten künstlerischen Leiters Georg Stangelberger, der aus Österreich stammt. Auf dem mit Feingefühl arrangierten Programm stehen Werke der Klassik. Der „Mozart Knabenchor Wien“ wird an diesem Abend einmal mehr seinem erstklassigen Ruf gerecht. Beginn des Konzertes ist um 19.00 Uhr. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung (Eintritt frei). Koordination: Verein „Kultur 10“. Nähere Informationen: Telefon 0660/46 46 614. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: waldmuelllerzentrum@chello.at.

