AVISO Fototermin StR Czernohorszky – Stadtweiter Aktionstag zur „Werkstadt Junges Wien“

Erste Ergebnisse werden präsentiert

Wien (OTS) - Über 22.000 Kinder und Jugendliche haben bei der Werkstadt Junges Wien mitgemacht. Am Dienstag, den 25.6., machen sie im Rahmen eines Aktionstags in der ganzen Stadt verteilt auf ihre Interessen aufmerksam. Sie stellen Schilder in Parks, Wiesen und auf Plätzen mit der Aufschrift „Hier haben Kinder (bzw. Jugendliche) Platz“ auf.

Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky lädt um 9.30 Uhr zum Fototermin mit Kindern des Kindergartens Grabnergasse in den Hubert-Marischka-Park („Stumperpark“) im 6. Bezirk.

Bei dieser Gelegenheit werden erste Ergebnisse der Werkstadt Junges Wien präsentiert.

Fototermin Werkstadt Junges Wien

Datum: 25.6., 9.30 Uhr

Ort: Hubert-Marischka-Park, Stumpergasse, 1060 Wien

