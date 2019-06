„Bedeutende Frauen…“-Abend im Amtshaus Hietzing

„Zemlinsky Trio Wien“ sowie Elisabeth Bock und Dieter Bock am 24.6.

Wien (OTS/RK) - Im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3, nächst Hans-Moser-Park) findet am Montag, 24. Juni, ein Kultur-Abend statt. In melodiöser und in verbaler Form werden die Kapitel „100 Jahre Frauenwahlrecht“ und „Bedeutende Frauen in Kunst, Kultur und Politik“ beleuchtet. Die Gruppe „Zemlinsky Trio Wien“ (Siegfried Schenner: Klarinette, Stephanie Timoschek: Klavier, Christophe Pantillon: Violoncello) spielt ausgewählte Kompositionen von Clara Schumann, Nadia Boulanger, Vally Weigl und weiteren Tondichterinnen. Elisabeth Bock und Dieter Bock referieren über einstmals einflussreiche Frauen wie Helene Berg oder Hildegard Burjan. Anfang der Veranstaltung: 19.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Gleichwohl ist die organisierende Agentur „Bock’s Music Shop“ für Spenden der Zuhörerschaft dankbar. Dieses interessante Kultur-Projekt wird seitens des Bezirkes gefördert. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 0699/11 52 07 76 bzw. E-Mail office@bocksmusicshop.at.

Klavier-Konzert mit der Tonkünstler-Familie Prause am 25.6.

Genauso empfehlenswert ist ein anderer Musik-Abend im „Großen Festsaal“ im Amtsgebäude im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3: Am Dienstag, 25. Juni, beeindruckt dort ab 19.30 Uhr die Pianisten-Familie Prause (Markus Prause, Chen-Lin Prause und Inge Prause) ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Programm „Meisterwerke von Klassik bis Filmmusik“. Im Laufe dieses Konzertes werden Solo-Darbietungen sowie „vierhändige“ und „sechshändige“ Interpretationen geboten (Bach, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, u.a.). Der Bezirk unterstützt das kostenlose Kultur-Angebot.

Auskünfte über unterschiedlichste Kultur-Veranstaltungen im Amtshaus im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3 fordern Interessierte beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing unter der Telefonnummer 4000/13 115 an. E-Mails sind an folgende Adresse zu schicken: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Agentur „Bock’s Music Shop“ (Elisabeth und Dieter Bock): www.bocksmusicshop.at

Hans-Moser-Park: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/moserpark.html

Musik-Ensemble „Zemlinsky Trio Wien“: http://zemlinskytrio.at/

Markus Prause (Pianisten-Familie Prause): http://markusprause.at/biographie.html

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

