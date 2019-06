AVISO: Mehr Klimaschutz durch Energiegemeinschaften - Mittwoch, 26.6.2019, 10:00 Uhr

Von der Gemeinschafts-Solaranlage zur digital vernetzten Energy Community

Wien (OTS) - Im Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei entsteht eine der ersten Energiegemeinschaften Europas. Wien Energie und der Immobilien-Entwickler Value One präsentieren die nächste Phase des Innovationsprojekts und zeigen auf, wie sich Stadtbewohner im Grätzl vernetzen und ihre Stromerzeugung auf ökologische Weise selbst in die Hand nehmen.

Pressegespräch: Mehr Klimaschutz durch Energiegemeinschaften

Zeit: Mittwoch, 26. Juni 2019, 10:00 Uhr

Ort: Backsteingebäude am See im Viertel Zwei, value one holding AG, Stella-Klein-Löw-Weg 8, 1020 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Michael Strebl, Geschäftsführer Wien Energie

Sabine Müller, Chief Innovation & Marketing Officer Value One

Für Hintergrundinformationen stehen Teilnehmer des Projekts, Bewohner und Blockchain-Experten zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie

Lisa Grohs

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 4004 DW 74201

mailto: lisa.grohs @ wienenergie.at