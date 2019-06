Nachwuchs für Banken und Versicherungen

45 Absolventen der FiRi-Ausbildung an den Wiener Handelsakademien wurden für ihre freiwilligen Zusatzausbildungen neben dem normalen Lehrstoff ausgezeichnet.

Wien (OTS) - In festlichem Rahmen wurden die Absolventen der diesjährigen FiRi-Ausbildung geehrt. Die 45 Schüler aus sieben Wiener Handelsakademien, die sich vier Semester lang intensiv mit dem Thema Finanz- und Risikomanagement befasst haben, dazu eine Diplomarbeit schrieben und ein Fachgespräch mit Experten aus der Bank- und Versicherungsbranche führten, empfingen nun den Lohn für ihre Mühen. Aus den Händen von Uniqa-Landeschef Franz Stiglitz erhielten sich ihre Zertifikate, die ihnen einen Startvorsprung bei ihrer Karriere bringen sollen: „Wir werden auch im Zeitalter der Digitalisierung noch weiter Menschen in unseren Unternehmen beschäftigen – aber die Anforderungen werden steigen. Der FiRi-Lehrgang ist eine hervorragende Grundlage für eine Karriere in der Bank- und Versicherungsbranche“.

Im Rahmen der freiwilligen FiRi-Ausbildung erlernen die Schüler wichtige Grundlagen aus der Finanzbranche. Auf dem Lehrplan stehen neben rechtlichem Basiswissen über Banken und Versicherungen auch deren Produkte, wie Finanzierungen, Veranlagungen und die gängigsten Versicherungen.

Der Lehrgang dauert vier Semester, zum Abschluss können die Schüler auch das FiRi-Zertifikat erwerben. Dazu nötig ist neben einer Diplomarbeit auch ein schriftlicher Test zu Ende jedes der vier Semester sowie ein Fachgespräch mit Vertretern der Banken, Versicherungen und Handelsakademien.

Weitere Informationen unter: www.firi.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

01 51450 1814

presse @ wko.at

news.wko.at