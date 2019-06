Startschuss für einzigartiges Laufevent in SCS

Am 8. September 2019 wird die Shopping City Süd zum Lauf–Hotspot und lädt zum ersten SCS Run presented by Decathlon – Anmeldung ab sofort online unter www.scs-run.at möglich

Mit dem ersten SCS Run presented by Decathlon schreiben wir Geschichte und veranstalten den ersten Laufevent in einem Einkaufszentrum. Wer schon immer durch sein Lieblingseinkaufszentrum laufen wollte ist bei uns genau richtig. Egal ob Hobbyläufer oder Vorzeigeathlet, beim SCS Run ist jeder willkommen Matthias Franta, Center Manager der Shopping City Süd

Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der SCS dieses einzigartige Laufevent zu organisieren. Unser Ziel ist es, vor allem Kinder und Jugendliche zur Teilnahme zu motivieren Lisa-Maria Neuhofer, Decathlon Marketing Manager

Vösendorf (OTS) - Nach einem sportlichen Sommer in der SCS folgt am Sonntag, den 8. September 2019 das erste Laufspektakel in Österreichs größtem Einkaufszentrum: Der erste SCS Run presented by Decathlon für Läufer aller Altersklassen. Ab 9:00 Uhr früh verwandelt sich das Shoppingcenter zur Laufstrecke. Ein Streckenabschnitt der fünf Kilometer langen Runde führt direkt durch das Einkaufszentrum vorbei an Shops und Restaurants. Vier Bewerbe für Erwachsene, zwei Kinderläufe sowie Kinderentertainment, Warm Up Programm und Musikunterhaltung zählen zu den Highlights, die die Besucher erwarten. Der In- und Outdoor Rundkurs kann einmal, zweimal oder dreimal – also fünf, zehn oder fünfzehn Kilometer – sowie durch einen Staffelbewerb im Dreierteam absolviert werden. Für laufmotivierte Kinder bis zu sechs Jahren gibt es einen 400 Meter Lauf, für ältere Kids bis zu 16 Jahren wird ein 1000 Meter Lauf ausgetragen.

Jetzt online Startplatz unter www.scs-run.at sichern. SCS VIP Mitglieder erhalten eine Ermäßigung.

Alle Infos sowie Pressebilder unter www.scs-run.at.

SCS Run presented by Decathlon

Datum: 08.09.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Shopping City Süd

Vösendorf, Österreich

Url: https://www.scs-run.at/

Rückfragen & Kontakt:

Dominik Gschiegl

mobil: 0664 88718082

E-Mail: d.gschiegl @ vision05.at