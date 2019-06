NEOS: Klares Bekenntnis zu Klimaneutralität Österreichs notwendig

Michael Bernhard: „Nur durch ein klares Bekenntnis zu Klimaneutralität bis 2050 kann auch die Diskussion über eine aufkommensneutrale CO2-Steuer vorangetrieben werden.“

Wien (OTS) - Beim heutigen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wird auch das Thema Klimaziele 2050 diskutiert werden. „Ich erwarte mir, dass alle europäischen Staats- und Regierungschefs ein klares Bekenntnis zu Netto-Nullemissionen bis 2050 abgeben werden – damit also ein Bekenntnis zur echten Klimaneutralität“, betont NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard, der auch von der österreichischen Regierung erwartet, dass es hier ein klares Bekenntnis zu diesen Zielen gibt. Bernhard erinnert dabei daran, dass der Nationalrat bereits den UN-Klimavertrag angenommen hat, in dem klar das Ziel der Klimaneutralität klar festgehalten ist. „Wenn Österreich wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel setzen will, dann braucht es heute auch ein klares Bekenntnis zu Klimaneutralität“, so Bernhard.

In einem nächsten Schritt müsse das Thema europaweite aufkommensneutrale CO2-Steuer in Angriff genommen werden, so Bernhard weiter. „Wir besteuern den Faktor Arbeit zu hoch, Umweltverschmutzung hingegen zu niedrig. Nur eine aufkommensneutrale CO2-Steuer ist für das Klima der effizienteste Weg, schädliche Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. Dadurch würden Unternehmen, die umweltfreundlich produzieren und klimafreundliche Innovationen schaffen, entlastet“, betont Bernhard abschließend.

