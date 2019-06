SPÖ-RH-Sprecherin Greiner fordert sofortige Aufklärung über Eine-Million-Euro-Spende von Ortner an Kurz-ÖVP

„ÖVP muss ihre Bücher sofort offenlegen!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Rechnungshofsprecherin Karin Greiner fordert sofortige Aufklärung über die kolportierte Eine-Million-Euro-Spende von Porr-Aktionär Klaus Ortner an die Kurz-ÖVP. „Bisher dachten wir, Pierer sei DER Großspender der ÖVP, der den Wahlkampf von Kurz 2017 großzügig gesponsert hat. Aber offenbar gibt es da noch ganz andere Kaliber.“ Der „Kurier“ berichtet von Spenden in Höhe von einer Million Euro von Ortner an die ÖVP. „Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass sich einige Parteien in Österreich von der Industrie kaufen lassen“ bzw. Großaufträge gegen Spenden an die Wirtschaft vergeben. Die SPÖ fordert daher transparente Ausschreibungen und saubere Vergabeverfahren — „und die ÖVP muss ihre Bücher sofort offenlegen und aufklären, ob ein Zusammenhang zwischen Spenden und Auftragsvergaben besteht!“, fordert Greiner. ****

„Die Großspender bestellen, die ÖVP liefert - wer sich die in Aussicht gestellte KöSt-Senkung oder die Senkung der Umsatzsteuer im Tourismus anschaut, kann schnell diesen Eindruck gewinnen. Man muss sich auch fragen, ob es Zufall ist, dass die Tochter Ortners neuerdings im ÖBAG-Aufsichtsrat sitzt“, sagt Greiner. „ÖVP und FPÖ predigen stets Wasser und trinken Wein, wenn es um Sauberkeit und Transparenz geht. Wenn die ÖVP wirklich sauber ist, soll sie endlich die Karten auf den Tisch legen und für volle Aufklärung sorgen!“ (Schluss) sc

