Allianz Italy investiert in die Erneuerung ihres digitalen Ökosystems und stellt Vertretern einen virtuellen Berater bereit, der von iGenius entwickelt wurde

Mailand (ots/PRNewswire) - Allianz Italien ( www.allianz.it) kennzeichnet die Bedeutung ihres Vertreternetzes durch Investitionen in die Innovation für Allianz-Vertreter.

- Teil des digitalen Ökosystems, das für das Vertreter-Netzwerk entwickelt wurde, ist der neue virtuelle Berater, der von iGenius' Technologie gesteuert wird. Dank natürlicher Sprachinteraktionen und künstlicher Intelligenz werden die Allianz-Vertreter auf ihren Smartphones einfachen Zugang zu Echtzeit-Informationen über tägliche Geschäftsaktivitäten haben.

Unter der Leitung von CEO Giacomo Campora hat das Unternehmen ein innovatives digitales Ökosystem für sein Netzwerk von Versicherungsvertretern entwickelt. Ab dem 1. Juli gehört zu den jüngsten Innovationen die progressive Einführung des ersten virtuellen Beraters für Versicherungsgeschäftsdaten mit der Technologie von iGenius (https://igenius.ai), dem internationalen Scale-up, das 2016 von Uljan Sharka gegründet wurde. iGenius wurde vom Team unter der Leitung von COO, Agostino Ferrara, Allianz Italy, ausgewählt.

Der virtuelle Allianz-Berater kann Daten auf Basis der firmeneigenen KPIs verarbeiten und alle Fragen beantworten, die Versicherungsvertreter mit einer stimmlichen oder schriftlichen Eingabe in einer natürlichen Sprache stellen. Dies wird es Allianz-Vertretern ermöglichen, Live-Beratung zu erhalten und ihre Geschäftsaktivitäten überall zu überwachen.

Allianz-Vertreter werden den virtuellen Berater über ihre Smartphones benutzen, um einfach und ohne die Notwendigkeit einer speziellen Schulung auf Daten wie Überwachung, Leistung eines bestimmten Produkts und Kundenprofile zuzugreifen.

Agostino Ferrara, Chief Operating Officer von Allianz S.p.A., sagte: "Dies ist ein großartiges Beispiel für offene Innovation, eingeführt von einem so großen Unternehmen wie der Allianz in Zusammenarbeit mit dem italienischen AI-Unternehmen, die das Potenzial hat, geschäftliche und kommerzielle Tätigkeiten radikal zu erneuern. Der neue virtuelle Berater ist ein zusätzlicher Mitarbeiter für unser professionelles Vertreternetz, ein stets verfügbarer Kollege, der riesige Datenmengen in einer sehr kurzen Zeit verarbeiten und unsere Vertreter effizient bei ihren täglichen Aktivitäten unterstützen kann, indem er das außergewöhnliche Potenzial der künstlichen Intelligenz bei der Gesprächsführung anzapft."

Uljan Sharka, Gründer und CEO von iGenius, sagte: "Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit einer führenden Versicherungs- und Finanzgruppe. Daten sind ein wichtiges Wettbewerbsvermögen auf dem heutigen Markt, und Erfolg hängt stark davon ab. Wir sind die ersten, die diese Technologie auf dem Markt einführen und stehen damit an der Spitze der Datenintelligenz-Revolution. Zum ersten Mal können Unternehmen es allen ermöglichen, datengesteuerte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, anstatt sich auf technische Lösungen zu verlassen, die nur einem kleinen Prozentsatz der Mitarbeiter zugänglich sind. Unser virtueller Berater kann auf komplexe, isolierte Daten zugreifen und sie rasch verarbeiten sowie bietet Rat und proaktive Benachrichtigungen in einer natürlichen Sprache, um den Benutzern dabei zu helfen, effektive Entscheidungen zu treffen und datengesteuerte Geschäftsstrategien zu lenken."

Über iGenius

iGenius ist das native AI-Unternehmen auf einer Mission: Es will die Neukonzeption der Dateninteraktion. Im Bestreben, Daten zu demokratisieren, machen wir Geschäftsanalytik zugänglich. Unser erstes Produkt, Crystal, ist der erste KI-getriebene Berater für Datenintelligenz. Im Jahr 2016 von Uljan Sharka gegründet, erhielt iGenius eine der größten Finanzierungsrunden von Unternehmensengeln, 7 Millionen USD auf einen Schlag. Mit über 100 Teammitgliedern und Niederlassungen in Mailand, Kalifornien, London und der Schweiz, ist iGenius ein Scaleup, das wie ein Unternehmen denkt.

