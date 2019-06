Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - 20.06.2019, 00:30 Uhr

15., Sechshauser Straße

Ein 69-jähriger Mann parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Sechshauser Straße.

Ein 59-jähriger Radfahrer fuhr entlang der Sechshauser Straße. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Pkw-Lenker die Fahrzeugtür vor dem herannahenden Radfahrer geöffnet haben. Der 59-Jährige prallte in weiterer Folge mit dem Fahrrad gegen die Tür, kam zu Sturz und verletzte sich dadurch. Er wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

