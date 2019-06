Almaz Capital verlässt Acumatica

Portola Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Almaz Capital hat Acumatica, einen schnell wachsenden, in den USA ansässigen Anbieter von Cloud-basierten ERP-Software-Systemen, verlassen. Acumatica wird zu 100% von dem führenden Private-Equity-Unternehmen EQT übernommen.

Acumatica mit Hauptsitz in Bellevue, Washington, USA, ist einzigartig positioniert, um die Chancen zu nutzen, die sich aus der Umstellung des ERP-Marktes auf Cloud-basierte Software ergeben, dank seines flexiblen SaaS-Modells und hochskalierbarer indirekter Vertriebskanäle.

"Almaz Capital war 2009 der erste Investor für Acumatica", so Alexander Galitsky, Managing Partner bei Almaz Capital. "Die Vision der Gründer von Acumatica und die Vorzüge des Cloud-Angebots sorgten für die Möglichkeit, Geschäftsprozesse mithilfe von ERP in vertikalen Märkten weltweit umzusetzen. Wir haben von Anfang an stets an den Erfolg von Acumatica geglaubt und wir haben das Team in den letzten Jahren gerne unterstützt und mit ihm zusammengearbeitet."

EQT wird Acumatica auf seinem Wachstumskurs durch Nutzung ergänzender Möglichkeiten mit seinem bestehenden Portfoliounternehmen IFS unterstützen. Acumatica und IFS werden als Schwesterunternehmen agieren und den Markt mit ergänzenden Cloud-ERP-Lösungen bedienen. Acumatica wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen unter Leitung des CEO Jon Roskill agieren.

"Dieser Schritt ist eine außergewöhnliche Validierung von Acumaticas Marktausführung und Wachstum in den letzten Jahren, die wir dank unserer Investoren Almaz Capital, Accel-KKR, Visma, MYOB und Runa Capital erreicht haben", so Jon Roskill. "Größere Investitionen seitens EQT werden neue Möglichkeiten eröffnen und eine starke Zukunft für Acumatica sichern."

Finanzielle Einzelheiten der Transaktionen werden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Almaz Capital

Almaz Capital ist ein internationales Venture-Capital-Unternehmen, das in kapitaleffiziente Technologieunternehmen in wachstumsstarken Sektoren investiert, die sich in der Anfangsphase befinden. Als einzigartiger Bridge-Model-Fonds mit Präsenz und Netzwerk im Silicon Valley und Mittel- und Osteuropa verbindet Almaz Capital Unternehmen aus aufstrebenden Technologie-Regionen mit dem globalen Markt. Zu den Investoren des Fonds gehören Cisco, EBRD und IFC. Almaz Capital wurde 2008 gegründet und verfügt über mehr als 25 Portfoliounternehmen und 13 Exits.

Weitere Informationen finden Sie auf www.almazcapital.com

Informationen zu Acumatica

Acumatica Cloud ERP stellt die beste Business-Management-Lösung für die Transformation Ihres Unternehmens bereit, damit Sie in der neuen digitalen Wirtschaft erfolgreich sein können. Basierend auf einer zukunftssicheren Plattform mit offener Architektur für schnelle Integrationen, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit stellt Acumatica mit unserem Team aus 275 Mitarbeitern und 300 Vertriebspartnern weltweit einen beispiellosen Mehrwert für mehr als 5.000 kleine und mittlere Unternehmen bereit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.acumatica.com

