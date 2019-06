NR-Wahl – SPÖ-Kärnten-Konferenz 3: Ein historische Chance für die Erneuerung Österreichs

Rendi-Wagner: Ob Arbeitsplatz, Pflege oder Gesundheitsvorsorge - die Sozialdemokratie ist stets auf Seite der Menschen!

Klagenfurt (OTS) - Tosender Applaus für Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei ihrem Auftritt im Rahmen der Kärnten Konferenz der SPÖ Kärnten. Die Bundesparteivorsitzende ließ es sich nicht nehmen aus Anlass der Listenerstellung der Kärntner SPÖ für den bevorstehenden Nationalrats-Wahlkampf, persönliche Grußworte an die Kärntner Delegierten und Gäste zu richten und sie auf den Herbst einzustimmen.



„Wir hatten in den letzten Wochen das zweifelhafte Vergnügen, Zeugen innenpolitischer Turbulenzen in Österreich zu sein, die - hoffentlich - ein einmaliges Erlebnis bleiben werden. Nach dem Ibiza-Video bleib kein Stein auf dem anderen und die Regierung schlitterte in eine Krise, die in ihrer Auflösung mündete. Auch, weil kein ernst zu nehmendes Angebot, keine Form des Dialogs von Seiten der ÖVP angestoßen wurden. Hätten wir sie wirklich gegen unsere Überzeugung weiter ihr Programm abarbeiten lassen? Nein! Auch in dem Wissen, dass unsere Umfragewerte nicht in die Höhe schießen werden - manchmal sind Entscheidungen notwendig, die nicht im Sinne der Partei sind, sehr wohl aber im Interesse unsres Staates und seiner Menschen“, rekapitulierte Rendi-Wagner eingangs die Ereignisse der letzen Wochen.



Die letzen Wochen aber, so die Bundesparteivorsitzende weiter, hätten gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war. „Wir sind hartnäckig geblieben. Wir haben uns durchgesetzt! Eine unabhängige ExpertInnenregierung war das, was wir wollten. Brigitte Bierlein ist unsere Übergangskanzlerin, die erste Frau in diesem Amt. Und selten hat das Herz der österreichischen Demokratie, das Parlament, so laut geschlagen wie in den vergangenen Tagen“, so Rendi-Wagner.



„Vom Nichtraucherschutz, der Unterstützung freiwilliger Helfer bis zum Schutz unseres Wassers vor Profitinteressen. Wir haben in den letzten Tagen gezeigt, dass wir gestalten können und wollen. Ich wurde gewählt, um für die Zukunft Österreichs zu arbeiten und nicht bis zur Wahl im Herbst Pause zu machen“, so Rendi-Wagner über die zahlreichen Anträge der SPÖ im Parlament, die ganz klar die Prioritäten der SPÖ und der Bundesparteivorsitzenden wiedergeben: Chancen und Sicherheit für die Österreicherinnen und Österreicher schaffen und erhalten!



„Ob Arbeitsplatz, Pflege und Gesundheitsvorsorge oder Kinderbetreuung - unsere Aufgabe ist es den Menschen Zukunftsängste zu nehmen und Perspektiven zu eröffnen. Das wird nur mit einer Politik mit Herz, Zuversicht und Hartnäckigkeit möglich sein und genau dafür stehe ich. Ich trete an, damit die Österreicherinnen und Österreicher die Chancen und Möglichkeiten auf ein gutes Leben bekommen, ich stehe für eine Politik der Zuversicht, der Hoffnung und des Zusammenhalts“, betonte die Bundesparteivorsitzende.



Hier in Kärnten, hätte man zur Genüge Erfahrung mit unlauteren politischen Mitteln von Schwarz/Blau, kein Bundesland hat so unter Schwarz/Blau gelitten wie Kärnten und wie oft wurde die Sozialdemokratie in Kärnten abgeschrieben, fragt Rendi-Wagner ins Publikum? „Aber ihr, liebe Genossinnen und Genossen, habt dem schwarz-blauen Martyrium in Kärnten schon 2013 ein Ende gesetzt und 2018 mit einem eindrucksvollen Wahlergebnis endgültig ad acta gelegt. Das zeigt klar: Die Menschen wissen, dass die Sozialdemokratie die verlässlichste Partnerin für sie ist“, so Rendi-Wagner.



„Das heißt aber auch für uns alle: Wir sind immer wieder aufgestanden und weiter nach vorne gegangen. Gemeinsam. Schulter an Schulter. In Einigkeit. Wir haben jetzt eine historische Chance, gemeinsam mit den Österreicherinnen und Österreichern ein neues Österreich zu bauen. Dazu brauche ich die Österreicherinnen und Österreicher, dazu brauche ich euch. Jede helfende Hand. Jede gute Idee. Gemeinsam mit euch, freue mich drauf, dieses neue Österreich zu bauen, damit die Menschen unseres Landes eine gute Zukunft haben, auf die sie sich verlassen können. Dafür trete ich ein. Für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, unserer Mütter und Väter, unserer Geschwister und unserer Liebsten. Ich sage klar: Für sie alle will ich erste gewählte Bundeskanzlerin dieser Republik werden“, so Pamela Rendi-Wagner zum Schluß ihrer Rede.



