NR-Wahl - SPÖ Kärnten Konferenz 1: Kärntner Genossen beschließen Kandidatenliste

Sucher: „Gehen mit Zuversicht, Geschlossenheit und selbstbewusst in diesen Wahlkampf!“

Klagenfurt (OTS) - Im Rahmen einer Kärnten Konferenz, dem zweithöchsten Gremium der SPÖ Kärnten, beschließen die Kärntner SozialdemokratInnen heute, Mittwoch, die Liste für die Nationalratswahl im Herbst 2019. Rund 300 Delegierte und Gäste versammelten sich dafür im Lakeside Park in Klagenfurt. Neben Landesparteivorsitzendem Peter Kaiser wandte sich auch Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner mit einem Referat an die Delegierten. SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher führte durch den Abend und sprach die Grußworte.



„Wir sind heute hier um eine Liste für eine Nationalratswahl zu erstellen, die so nicht geplant war. Wir sind heute hier um einen Neuanfang zu wagen, einen Neustart, geboren aus den Trümmern der Türkis/Blauen Koalition - von der wir alle wussten, dass sie, aus mannigfaltigen Gründen - von vornherein und auf Grund ihrer Politik zum Scheitern verurteilt war. Der tatsächliche Auslöser für das Ende dieses völlig schief gegangene Regierungsexperiment hat uns aber wohl alle gleichermaßen überrascht: das krasse Fehlverhalten von Strache und Gudenus!“, so die direkten Worte zu Beginn der Konferenz von Sucher.

„Es folgte dann gleich noch ein weiterer Skandal - die Anmaßung von Alt-Kanzler Kurz, nach Ibiza mit einer 100% türkisen Regierung weiter machen zu wollen. Sowohl Kurz als auch Strache lebten hier vor, was sie normalerweise unter Floskeln verstecken: Allmachts-Fantasien!“, so Sucher weiter.

Sucher rekapitulierte für die Anwesenden anschließend noch einmal die Chronologie der Ereignisse, die in den heutigen Tag, der Vorbereitungen für eine ungeplante Nationalratswahl mündeten. Sucher verhehlt dabei nicht die schwierige Ausgangssituation für diese Wahl, hob aber hervor: „ Die Ausgangssituation ist nicht leicht. Das war sie in den letzten Jahren aber sowieso nie. Aber was wir haben, und das sage ich mit voller Überzeugung und mit Stolz: ein hervorragendes Programm, motivierte Funktionärinnen und Funktionäre, die sich durch nichts und niemanden unterkriegen lassen, schon gar nicht wir Kärntnerinnen und Kärntner, und eine Vorsitzende und Spitzenkandidatin, die in ihrem Leben sowohl als Medizinerin, als Managerin als auch als Politikerin, mehrmals bewiesen hat, dass sie vor allem das Herz am richtigen Fleck hat.“

Gerade die letzen Tage hätten bewiesen, dass Politik mehr sein kann und mehr sein muss, als Inszenierung. Die SPÖ und Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner haben durch ihre parlamentarischen Anträge binnen zwei Tagen mehr positive und nachhaltige Veränderungen für Österreich ermöglicht, als die Regierung Kurz/Strache in 18 Monaten.

„Wir machen auch noch Politik, wenn andere schon längst wieder im Wahlkampf sind! Darauf verlassen sich die Menschen, das ist es was die SPÖ ausmacht! Diese Arbeit gilt es in den Mittelpunkt zu stellen und zu kommunizieren! Das ist eine Wahrheit, die hält, während die Lügengebilde der anderen zusammenbrechen. Wir sind eine soziale Partei und wir kämpfen für ein gesundes, solidarisches, friedliches und leistbares Leben für alle! Wir gehen mit Zuversicht, Geschlossenheit und selbstbewusst in diesen Wahlkampf!“, so Sucher.

