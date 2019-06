Kundenservice der Santander Consumer Bank erhält erneut „Top Service“-Qualitätssiegel

Die Santander Consumer Bank Österreich wurde mit dem Qualitätssiegel „Top Service Österreich 2019“ für herausragende Kundenorientierung ausgezeichnet.

Wir freuen uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden so zufrieden mit unserem Service sind. Denn die Kundenzufriedenheit ist neben der Mitarbeiterzufriedenheit eine der Grundlagen für unseren geschäftlichen Erfolg Olaf Peter Poenisch, CEO Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal in Folge erhält das Kundenservice der Santander Consumer Bank die „Top Service Österreich“-Auszeichnung. Besonders gut bewerteten die Kunden die Kompetenz, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Servicemitarbeiter. Die Preisverleihung fand am 18. Juni 2019 an der Wirtschaftsuniversität Wien statt. Insgesamt wurden 27 österreichische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden so zufrieden mit unserem Service sind. Denn die Kundenzufriedenheit ist neben der Mitarbeiterzufriedenheit eine der Grundlagen für unseren geschäftlichen Erfolg“ , sagt CEO Olaf Peter Poenisch.

Kunde steht im Mittelpunkt

Kundennähe wird bei der Santander Consumer Bank nicht nur auf der Angebotsseite großgeschrieben, sondern auch beim Service steht der Kunde im Mittelpunkt: „Kundenanliegen haben bei uns im Haus oberste Priorität. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes. Es freut mich, dass ihr Einsatz in diesem Jahr erneut mit der Top-Service-Auszeichnung belohnt wurde. Ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen“, sagt Christian Svarc, Leiter des Kundenservice-Centers. Rund 130 Mitarbeiter arbeiten im Kundenservice-Center in Eisenstadt.

Qualitätssiegel für Kundenservice

Der Wettbewerb Top Service Österreich gibt Unternehmen verschiedener Branchen und Größen die Möglichkeit, ihre Kundenorientierung auf Grundlage des wissenschaftlich entwickelten Fokus-Modells messen zu lassen. Werden die Kriterien des Wettbewerbs erreicht, erhält man das Top Service Österreich Qualitätssiegel. Betrachtet werden u.a. Unternehmenskultur, Strategie, Prozesse, Produkt- und Dienstleistungsangebot, Vertrieb und Preis, Weiterempfehlung und die Wirkung auf den Kunden. Das Stärken-Schwächen-Profil aus Kunden- sowie Managementsicht zeigt Unternehmen, wo sie stehen. Zudem bietet der Wettbewerb den Teilnehmern die einmalige Chance sich branchenübergreifend zu vergleichen. Die Auszeichnung macht guten Service sichtbar. Veranstalter von Top Service Österreich ist das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen emotion banking. Wissenschaftlicher Partner ist das Institut für marktorientierte Unternehmensführung der Universität Mannheim mit Prof. Christian Homburg.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Ratenkredite, Teilzahlungsfinanzierungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie über das Internet Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.500 Händlerpartnern der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 400 Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung die größte Bank der Eurozone. Weltweit betreuen über 200.000 Mitarbeiter mehr als 144 Millionen Kunden. (31.12.2018)

Bildmaterial

Pressefoto: Ansicht/Download [0,4 MB]

Bildtext: Preisverleihung am 18. Juni 2019 an der WU Wien. V.l.: Robert Hofer (Unternehmenssprecher), Brigitte Kernbauer (Abteilungsleiterin Customer Service), Christian Svarc (Leiter Kundenservice-Center)

Fotocredit: Foto honorarfrei unter Verwendung des Copyrights: © www.christian-husar.com

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at