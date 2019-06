Europa-Staatspreis 2019 – Einreichungen bis 15. Juli möglich!

Bei der 5. Runde des Europa-Staatspreises werden erstmalig auch Sonderpreise für Europa-Gemeinderäte und Schulklassen verliehen.

Wien (OTS) - Der Europa-Staatspreis wurde 2014 auf Initiative des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres ins Leben gerufen. 2019 wird er bereits zum fünften Mal verliehen. Damit fördert das BMEIA das europapolitische Engagement der Zivilgesellschaft. Wichtigstes Anliegen ist die sachliche Information über die Themen der Europapolitik und die Aktivitäten der Europäischen Union.

Zusätzlich werden auch erstmals Sonderpreise in den Kategorien ‚Europa in der Gemeinde‘ und ‚Europa in der Schule‘ vergeben. Sie prämieren die besten Projekte von Europa-Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie von Schulen im Bereich der Europainformation.

Engagierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, ihre Projekte bis 15. Juli 2019, 23:59 Uhr auf der Website des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres einzureichen. Der Europa-Staatspreis 2019 ist mit 6.000 Euro, die Kategorie ‚Europa in der Gemeinde‘ mit 3.000 Euro und ‚Europa in der Schule‘ mit 1.000 Euro dotiert.

Die Auswahl der Preisträgerinnen / der Preisträger erfolgt durch eine mehrköpfige Fachjury.

Bewerbungen und Nominierungen können bis zum 15. Juli 2019, 23:59 Uhr unter folgendem Link eingereicht werden:

www.bmeia.gv.at/europastaatspreis

