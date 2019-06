Hietzing - Matthias Friedrich (SPÖ): Bezirkspolitik geht anders, Frau Bezirksvorsteherin

Pragmatische Lösung hätte SPÖ vor Jahren bereits vorgeschlagen

Wien (OTS/SPW-K) - Vor ca. 20 Jahren wurde das erste Mal ein Antrag zu einer Fussgängerzone Altgasse in einer Bezirksvertretungssitzung eingebracht. Es folgten Anträge vom liberalen Forum, den Grünen Hietzing und der SPÖ Hietzing. Regelmäßig wurde dieser Vorschlag von der ÖVP abgelehnt. Das letzte Mal eingebracht, vor ca. 2 Jahren, wurde in der zuständigen Kommission vereinbart, dass eine Arbeitsgruppe gebildet würde. Diese tagte aber dank der ÖVP kein einziges Mal. Der Wunsch der Antragsteller war es, Konzepte zu entwickeln, die eine Begegnungszone ab Höhe Fasholdgasse möglich machen. „Diese von der SPÖ Hietzing vorgeschlagene pragmatische Lösung wurde bisher von der ÖVP immer abgelehnt. 2017 sprach die ÖVP-Bezirksvorsteherin Silke Kobald sogar von einer nicht tragfähigen Mehrheit für ein solches Projekt. Nun, da die Nationalratswahen vor der Tür stehen wollen die Bezirks-schwarzen diesen Copy-Paste-Antrag in der heutigen Bezirksvertretungssitzung plötzlich selber durchboxen“, ärgert sich Matthias Friedrich, Bezirksvorsteherin Stellvertreter (SPÖ).

„Der Wahlkampf ist im vollen Gange. Daran besteht kein Zweifel. Anders ist das Handeln der ÖVP nicht zu erklären. Plötzlich ist eine Begegnungszone für die ÖVP in Hietzing eine ganz feine Idee. Noch vor zwei Jahren nicht mehrheitsfähig, ist sie auf einmal genau die richtige Lösung“, so Friedrich. Die Stadt solle sich um einen Finanzierungsvorschlag sowie um eine Planung kümmern, damit der Bezirk sich anschließend darüber mokieren kann.

Für den den SPÖ-BVin Stv. Matthias Friedrich nur schwer verdauliche Kost: „Schön wenn sich die ÖVP nach Jahrzehnten des Stillstands zu einer Veränderung bekennt. Es, nun aber als eigene Idee zu verkaufen, zeitgleich die Stadt in die Pflicht zu nehmen und die restlichen Bezirksparteien außen vor zu lassen, zeigt die Planierpolitik der ÖVP, mit der bereits Sebastian Kurz über die Menschen drüberfuhr. Bezirkspolitik geht aber anders, Frau Bezirksvorsteherin. Wir stehen für ein miteinander Arbeiten für Menschen in Hietzing und nicht für billige Schmähpolitik.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at