Die SALON Sieger 2019 stehen fest!

Wien (OTS) - 270 SALON Weine, davon 17 Sieger und 10 Auserwählte: Die ausgezeichneten Weine aus Österreichs härtestem Weinwettbewerb wurden gestern in Wien präsentiert. Künftig dürfen diese das begehrte SALON Etikett auf der Flasche tragen. Weinbegeisterte können sich am 25. Juni in Linz und am 27. Juni in Hall in Tirol selbst von der Qualität der SALON Weine überzeugen.

Österreichs beste Weine

Einzigartige Weine entstehen in allen Weinbaugebieten Österreichs. Das bestätigen die 270 prämierten Weine aus dem diesjährigen SALON Österreich Wein, die gestern im Wiener Palais Niederösterreich erstmals dem gespannten Publikum präsentiert wurden. Naturgemäß konnte dabei Österreichs größtes Weinbaugebiet Niederösterreich mit 148 Weinen die meisten Vertreter stellen. Dahinter folgen das Burgenland mit 75, die Steiermark mit 35 und Wien mit 8 Weinen. Auch die Weinbauregion Bergland stellt mit drei Weinen aus dem Weinbaugebiet Kärnten und einem Vertreter aus Oberösterreich sein Weinbaupotenzial unter Beweis.

Im SALON findet sich aber nicht nur die Vielfalt der österreichischen Weinbaugebiete, sondern auch jene der heimischen Weinstile wieder: von klassisch-fruchtbetonten über körperreiche Weiße und Rote bis hin zu edelsüßen Raritäten und herausragenden österreichischen Sekten. Die Besten der jeweiligen Sorten- und Geschmackskategorien, die 17 SALON Sieger, wurden gestern in Wien ebenso präsentiert wie die 10 von Experten nominierten SALON Auserwählten.

Auch den Wein-Entwicklungen der letzten Zeit Rechnung trägt der SALON Rechnung: Den erstmals vergebenen Sekt-Kategoriesieg konnte umgehend ein Wein der neuen heimischen Schaumwein-Spitzenkategorie Sekt g.U. erringen. Darüber hinaus fanden Weine mit alternativer Stilistik Eingang in eine eigens geschaffene Kategorie.

Die Nummer eins der Welt kochte das Galadinner

Ausgiebig gewürdigt wurden die 27 SALON Sieger und Auserwählten 2019 gestern Abend bei einem exklusiven Galadinner im Palais Coburg. Dabei bot sich für die Gäste die wohl einmalige Gelegenheit, in Wien vom italienischen Starkoch Massimo Bottura kulinarisch verwöhnt zu werden. Bottura, der mit seiner „Osteria Francescana“ in Modena aktuell die renommierte Liste „The World’s 50 Best Restaurants“ anführt, kredenzte ein siebengängiges Menü mit einigen seiner legendären Signature Dishes wie etwa „The Crunchy Part of the Lasagna“. Massimo Bottura outete sich als einer der größten internationalen Fans von österreichischem Wein: „My food and Austrian wine match perfectly - our sommelier is using wines from Austria since 20 years!” Besonders geriet er beim spannenden Thema Lagerpotenzial und Komplexität gereifter heimischer Weine ins Schwärmen.



SALON Tournee: alle 270 Weine verkosten

Interessierte Weinfreunde können die 270 SALON Weine im Zuge der SALON Tournee in entspannter Atmosphäre verkosten: am 26. Juni im Schlossmuseum Linz sowie am 28. Juni im Salzraum in Hall in Tirol. Bei beiden Stationen werden Winzer der „Stockerlplätze“ persönlich vor Ort sein. Dadurch bietet sich die Chance, mit den besten Winzern des Landes ins Gespräch zu kommen und aus erster Hand mehr über ihre Weine und ihre Arbeit zu erfahren.

Eine kompakte Übersicht über alle SALON Weine bietet zudem das SALON Buch, das auf der ÖWM-Website kostenlos zum Download bereitsteht.

Über den SALON Österreich Wein

Seit über drei Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein als die Staatsmeisterschaft des heimischen Weins, sein Urteil genießt höchstes Vertrauen bei Winzern, Händlern und Konsumenten. Ein Teil des Erfolgs beruht auf dem mehrstufigen, unabhängigen Blindverkostungsmarathon, durch den die besten der besten österreichischen Weine aus tausenden Einreichungen für den SALON ermittelt werden. In 17 Kategorien geht der beste Wein jeweils als SALON Sieger hervor, zudem ermitteln Fachmagazine, Weinjournalisten und Sommeliers 10 SALON Auserwählte. Durch diesen dualen Bewertungsmodus vereint der SALON Jahr für Jahr in einzigartiger Manier aufstrebende Talente und österreichische Winzer-Ikonen.

Facts

270 SALON Weine



17 SALON Sieger



10 SALON Auserwählte



SALON Tournee 2019:

25. Juni: Schlossmuseum Linz

27. Juni: Salzraum Hall in Tirol



Publikumsverkostung jeweils 15-21 Uhr

