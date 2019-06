Die neuen Musikerinnen und Musiker für NASOM 2020/21 stehen fest

Das erfolgreiche Musikförderprogramm des Außenministeriums geht in die siebte Runde

Wien (OTS) - Insgesamt 25 junge aufstrebende Ensembles wurden für das Förderprogramm „The New Austrian Sound of Music (NASOM)” für den Zeitraum 2020/2021 ausgewählt.

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Musikinformationszentrum mica sowie heimischen Musikuniversitäten wählte eine Fachjury jeweils fünf Acts in den Genres Klassik, Jazz, Weltmusik, Neue Musik und Pop aus. Mit dem Fokus auf zeitgenössischer Musik und einer bunten Mischung an Ensembles wird die moderne und kulturell vielfältige Seite des österreichischen Musikschaffens hervorgehoben.

In den kommenden zwei Jahren werden diese vermehrt Unterstützung durch die Österreichischen Kulturforen, Botschaften und Generalkonsulate erhalten. Diese Unterstützung umfasst die Organisation von Konzerten sowie die Empfehlung an ausländische Veranstalter und bietet eine wichtige Starthilfe für junge aufstrebende Musikschaffende auf dem Weg zu internationaler Bekanntheit.

NASOM wurde im Jahr 2002 vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres initiiert und hat sich in 17 Jahren zu einer sehr erfolgreichen österreichischen Musikmarke entwickelt. Dies belegen mehr als 430 Konzerte mit NASOM-Künstlern in über 65 Ländern im Jahr 2018.

Folgende Ensembles wurden für das Biennium 2020/2021 ausgewählt:

Klassik:

Auner Quartett

AUREUM Saxophon Quartett

Selini Quartet

Trio Artio

Trio Klavis

Jazz:

Duo 4675

Duo Hofmaninger/Schwarz

Purple is the Color

Sain Mus

Sketchbook Quartet

Weltmusik:

Duo Vila Madalena

Sigrid Horn

Tribidabo

Tubonika

Moritz Weiß Klezmer Trio

Neue Musik:

Duo Doblinger/Neyrinck

Ressi/Benes

Alfredo Ovalles

Pneuma

strings&noise

Pop:

At Pavillon

AVEC

I’M A SLOTH

Lea Santee

Viech

