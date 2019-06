Personalbedarf und –einsatz in den oö. Krankenhäusern: Wir brauchen rasche Lösungen!

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Viele Beschäftigte in unseren Spitälern arbeiten am Limit. Für Oberösterreichs Krankenhäuser braucht es daher dringend zeitgemäße, verbindliche und transparente Personalberechnungsmodelle.

Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer AK-Studie, die wir Ihnen bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 25. Juni 2019, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , unter dem Titel Personalbedarf und –einsatz in den oö. Krankenhäusern: Wir brauchen rasche Lösungen! präsentieren möchten, ebenso unsere Vorschläge und Forderungen. Klar ist: Um die wachsenden Anforderungen auch in Zukunft bewältigen zu können, brauchen die Spitäler mehr Personal.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Studienautorin MMag.a Heidemarie Staflinger, AK-Abteilung Arbeitsbedingungen, zur Verfügung.





Datum: 25.06.2019, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

