Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.6: HEAD-Geschäftsführer Günter Hagspiel im Interview

Wien (OTS) - „Spitzensport sichert Standort“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit HEAD-Geschäftsführer Günter Hagspiel führt – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Der Vorarlberger Sportartikelhersteller HEAD zählt zu den weltweit führenden Produzenten bei Tennis- und Skiausrüstung. Die beiden Bereiche bilden die mit Abstand wichtigsten Säulen des Unternehmens mit Zentrale in Kennelbach nahe Bregenz. Die Firma definiert sich mit ihren Produkten vor allem über den Spitzensport, der Teil des Marketings ist. Die Erfolge im Tennis- und Skizirkus garantieren seit Jahren eine positive Bilanz. „Saldo“ war in Kennelbach, wo die Skier und Schläger für den Profibereich in Handarbeit gefertigt werden. Volker Obermayr hat mit Geschäftsführer und Finanzvorstand Günter Hagspiel über den Weg zum Erfolg ebenso gesprochen wie über den Standort Vorarlberg, den intensiven Wettbewerb in der Branche sowie neue Märkte für Tennis und Ski.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at