Muchitsch: „Werde alles unternehmen, dass Sozialausschuss stattfinden kann“

Wien (OTS/SK) - „Ich bemühe mich, dass der Sozialausschuss am 27. Juni stattfinden kann. Es gibt von SPÖ-Seite einen Vorschlag für die Tagesordnung des Ausschusses. Bisherige Praxis war es, dass dazu unter allen Parteien Einvernehmen hergestellt wird und von allen unterschrieben wird“, so der Ausschussvorsitzende des Sozialausschusses, SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch in einer Stellungnahme zur kolportierten Ausschuss-Absage. Es sei unverständlich und nicht erklärbar, dass die ÖVP einer Ausschusssitzung nicht zustimmen will, die seit Monaten terminlich festgelegt ist und wo Materien, die die Lebensbedingungen der Bevölkerung betreffen, behandelt werden. „Nichtsdestotrotz werde ich das Gespräch suchen und alles unternehmen, damit eine Sitzung stattfindet“, so Muchitsch. (Schluss) ls

