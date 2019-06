PK EINLADUNG: European Brand Institute präsentiert 16. Österreichische Markenwert Studie

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 3. Juli 2019 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert internationale Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale für Österreich, sowie zum sechzehnten Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs. Mehr als 160 Austro-Marken in 16 Branchen, mit mehr als 45% in österreichischem Eigentum, wurden - basierend auf dem Ranking der TOP 500 größten Unternehmen Österreichs durchgeführt vom Wirtschaftsmagazin TREND- analysiert.

Ihre Gesprächspartner werden sein:

KR DI Dr. Gerhard HREBICEK , MBA

Präsident European Brand Institute

, MBA Präsident European Brand Institute Dr. Gerald GANZGER

Rechtsanwalt, Lansky, Ganzger & Partner

Rechtsanwalt, Lansky, Ganzger & Partner Mag. Herbert KOVAR

Managing Partner Tax, Deloitte Österreich

Managing Partner Tax, Deloitte Österreich Mag. Monica RINTERSBACHER

Geschäftsführung LBA Leitbetriebe GmbH





Datum: 3.7.2019, um 10.30 Uhr



Ort: News Media Tower, 4. Stock

Taborstraße 1-3, 1020 Wien

Alle Redaktionen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Das European Brand Institute freut sich auf Ihr Kommen und ersucht um Ihre verbindliche Anmeldung ausschließlich unter: office @ europeanbrandinstitute.com.

Pressekonferenz: 16. Österreichische Markenwert Studie 2019

Am Mittwoch, 3. Juli 2019 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert internationale Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale für Österreich, sowie zum sechzehnten Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs.

Datum: 03.07.2019, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: News Media Tower, 4. Stock

Taborstraße 1-3, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.europeanbrandinstitute.com

Rückfragen & Kontakt:

European Brand Institute

Mag. Renate Altenhofer

Börsegasse 9 – 1010 Wien

T: +43 1 532 1000 11

E: office @ europeanbrandinstitute.com

www.europeanbrandinstitute.com