ORF SPORT + mit dem Golf European Tour „BMW International Open 2019“

Weiters am 20. und 21. Juni: UEFA Euro Men’s Under 21 Italien & San Marino 2019

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 20. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Golf European Tour „BMW International Open 2019“ (Tag 1 Vormittag um 11.30 Uhr, Tag 1 Nachmittag um 15.30 Uhr), von der Analyse des Spiels Dänemark – Österreich bei der U21-EM um 20.15 Uhr, vom Spiel Deutschland – Serbien bei der UEFA Euro Men’s Under 21 um 20.45 Uhr und von der Entscheidung in der Gruppe F beim Fußball FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 zeitversetzt um 23.00 Uhr, „Players – das Golfmagazin 2019“ um 18.30 Uhr, die Höhepunkte vom Austrian International Open im Cheerleading um 19.00 Uhr und von der FIA World Rallycross Championship Norwegen 2019 um 19.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Golf European Tour „BMW International Open 2019“ um 11.30 und 15.30 Uhr sowie vom Spiel Frankreich – Kroatien bei der U21-EM um 20.15 Uhr, Players – das Golfmagazin 2019 um 11.00 Uhr, die Höhepunkte vom UEFA European Qualifiers-Spiel Nordmazedonien – Österreich um 13.30 Uhr und vom FEI Nations Cup Sopot 2019 um 18.30 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Freitag, dem 21. Juni, in ORF SPORT +.

Die BMW International Open 2019 findet in diesem Jahr vom 19. bis 23. Juni statt. Mit dabei sind unter anderem Martin Kaymer, Sergio García und Titelverteidiger Matt Wallace. Österreich ist mit Spitzengolfer Bernd Wiesberger vertreten. Kommentator ist Michael Berger.

In Folge 5 des Golf-Magazins „Players“ sind folgende Inhalte zu sehen: Mit Herz am Platz! Golf als Therapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen; Mein Weg zum Golf: Ein Porträt mit besonderer Geschichte!; Schnelles Urteil! Was steckt hinter den vielen Klischees über Golf?; Der gute Tipp: Richtig Einspielen; Golfwirtschaft! Wie ein Zweihaubenkoch seine Liebe für den Golfplatz entdeckt.

„Players“, das Sport- und Service-Magazin für alle Golf-Fans, bietet spannende und interessante Beiträge über die Faszination des Golfens, zeigt die Schönheit der heimischen Golfregionen, stellt die heimischen Top-Turniere in den Focus, hilft in Fragen zu Gesundheit und Fitness und fördert den Spaß am Spielen.

Zwölf Mannschaften kämpfen bei der U21-Europameisterschaft in drei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Das Turnier geht von 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino über die Bühne. Österreich spielt in Gruppe B gegen Serbien (17. Juni), Dänemark (20. Juni) und Deutschland (23. Juni). Kommentator beim Spiel Deutschland – Serbien ist Toni Oberndorfer, beim Spiel Frankreich – Kroatien Boris Kastner-Jirka. Als Experte fungiert Herbert Prohaska.

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Kommentator ist Erwin Hujecek. (ORF-TVthek live von 20.55 bis 23.00 Uhr)

Moderatorin Miriam Labus meldet sich mit dem Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ von den Talent Days in der Südstadt und trifft dabei viele Sportlerinnen und Sportler, die trotz Behinderung Karriere gemacht haben, wie zum Beispiel Andreas Onea, Nico Langmann, Wolfgang Eibeck, Krisztian Gardos und den deutschen Superstar Heinrich Popov. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über die OÖ Paracycling Tour und über die Österreichischen Meisterschaften im Tischtennis der Gehörlosen Sportler mit den Medaillengewinnern der letzten EM, den Brüdern Christoph und Lukas Krämer.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 19. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at