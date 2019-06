ÖH Innsbruck: Vorsitzende Johanna Beer im Amt bestätigt

Die ÖH-Vorsitzende der Universität Innsbruck, Johanna Beer, wurde für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

Innsbruck (OTS) - Die amtierende ÖH-Vorsitzende der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Johanna Beer, wurde am Mittwoch, den 19. Juni, in ihrem Amt bestätigt. Sie freue sich darauf, weiterhin an der Umsetzung von Lösungen für jegliche Probleme der Studierenden arbeiten zu können, so Beer. Ein besonderer Fokus liege dabei in der nächsten Zeit auf der Vergünstigung des Semestertickets, der Einführung von "Massive Open Online Courses", sowie eines "ProfCheck"-Systems.

Die ÖH-Wahl fand vom 27. bis 29. Mai statt. Stimmenstärkste Fraktion an der Universität Innsbruck wurde wieder die Aktionsgemeinschaft (AG), die mit ihrer Spitzenkandidatin Johanna Beer erneut den ÖH-Vorsitz stellt. Schwerpunkte im Wahlkampf hatte Beer vor allem mit Forderungen nach einer Vergünstigung des VVT-Semestertickets auf 80€, sowie der Modernisierung der universitären Lehre gesetzt. Letzteres solle, so Beer, unter anderem durch "Massive Open Online Courses", virtuelle Lernplattformen, auf denen Videoaufzeichnungen von Lehrveranstaltungen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden, erfolgen. "Mit diesem Angebot wollen wir Lehrveranstaltungen unabhängig von Zeit und Ort anbieten und neue, digitale Möglichkeiten nutzen", so Beer. Weiters sei die Einführung eines "ProfCheck"-Systems geplant, mithilfe dessen sich Studierende über Lehrveranstaltungen austauschen und Feedback geben können.

"Mit der Umsetzung dieser Forderungen reagieren wir auf zeitgenössische Bedürfnisse der Studierenden.", betont Beer. Ihre Wiederwahl sei "eine klare Bestätigung dafür, dass unsere Arbeit von einem Großteil der Wählerinnen und Wähler positiv aufgefasst wird". Gemeinsam mit ihren beiden Stellvertretern Alexandra Neu und Paul Baßler werde sie sich auch in ihrer kommenden Amtszeit für die Belange der Studierenden hartnäckig einsetzen , so Beer.

