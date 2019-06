1. Österreichische Bautage zu „Lean Construction“ am 13. und 14. November in Loipersdorf

Wien, 19. Juni 2019 – Wie können wir mehr Effizienz bei der Planung, Errichtung und beim Betreiben von Gebäuden schaffen? Welche neuen Anwendungen und Methoden bringt die Digitalisierung? Die österreichischen Bautage, die heuer am 13. und 14. November in Loipersdorf erstmals stattfinden, adressieren in Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden diese Themenfelder mit spannenden Referenten. a3BAU-Chefredakteurin Sabine Müller-Hofstetter, die das Programm konzipiert hat, erklärt: „Bei den Bautagen erfahren Bauträger, ausführende Gewerbe, Bauindustrie, Architekten und Planer ebenso wie Bauherren und öffentliche Auftraggeber alles über Lean Construction – also den Einsatz agiler Methoden in der Bauwirtschaft. Zweiter Fokus liegt auf innovativen Konzepten zur Stadtentwicklung für die Smart City. Die bisherige Resonanz auf diese erste darauf spezialisierte Fachkonferenz im deutschsprachigen Raum ist sehr erfreulich!“

Top Speaker und Moderatoren

Das Speaker Line-Up kann sich sehen lassen, es umfasst u.a. STRABAG-Vorstand Peter Krammer, Unternehmer Markus Handler, die Rechtsanwälte Georg Karasek und Martin Schiefer, EHL-Wohnbauexpertin Sandra Bauernfeind, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl oder die Architektin Elsa Prochazka. Top-Thema ist LEAN Construction, das unter anderem von den Experten von Drees & Sommer sowie der Wilhelm Sedlak GesmbH bespielt wird. Neben Sabine Müller-Hofstetter übernehmen Wolfgang Amann vom Institut für Immobilien Bauen und Wohnen-Gründer und point of origin Co-Founder Andreas Hladky die Moderation.

Die Teilnahme an der zweitägigen Konferenz kostet für Fachbesucher aus der Baubranche 395 Euro (exkl. USt.). Der Ticketverkauf ist angelaufen, insgesamt werden rund 200 Personen erwartet. Für potenzielle Sponsoren, die bei dieser Kongress-Premiere dabei sein wollen, gibt es noch Partnerangebote.

Mehr Informationen, Programm und Speaker-Liste unter https://bautage.at/

