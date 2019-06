Ukrainische Nouvelle Cuisine im Hotel Bristol, Wien: Starkoch Yurii Kovryzhenko zu Gast in der Küche der Bristol Lounge

Ukraine meets Austria! Geschmackserlebnis garantiert!

Wien (OTS) - Am 21. und 22. Juni 2019 gastiert Starkoch Yurii Kovryzhenko in der Küche des Fünf-Sterne-Hauses an der Wiener Staatsoper. Der als Botschafter der ukrainischen Küche ausgezeichnete Koch ist für seine innovative Herangehensweise an traditionelle Speisen bekannt.

Bereits am Freitag, den 21. Juni, kommt der Geschmack der ukrainischen Küche in seiner raffiniertesten Form auf den Tisch der Bristol Lounge. Mit seinem kulinarischen Programm und Art-Déco-Ambiente punktet das Restaurant des Hotels bei Besuchern gleichermaßen wie bei Einheimischen. Wenn sich dann der aus Kyiv stammende Yurii Kovryzhenko am 21. Juni in der Hotelküche einfindet, um Seite an Seite mit Küchenchef René Molnar und seiner Crew zu tüfteln, trifft die Ukraine hier einmal mehr auf Österreich.

Es werden unter anderem Neuinterpretationen des Klassikers „Borschtsch“ und Bio-Ente mit Buchweizen, Dörrobst und Käsesauce präsentiert. Auch das vegetarische Menü, auf dem etwa Waldpilzpastete mit Wildkräutern und gebackenes Gemüse der Saison mit traditioneller Pflaumensauce steht, kann sich sehen und kosten lassen. Begleitet werden die ukrainischen Köstlichkeiten durch korrespondierende Weine aus Österreich. Dass im Hotel Bristol die ukrainisch-österreichische Freundschaft gefeiert wird, ist kein Novum. Im Jahr 1918 befand sich hier der Sitz der ersten Ukrainischen Diplomatischen Mission in Wien, worauf eine Erinnerungstafel am Haupteingang hinweist.

Am 21. und 22. Juni zeigt Yurii Kovryzhenko den Gästen der Bristol Lounge die epikurischen Facetten einer neuen ukrainischen Küche, die dabei nichts von ihrem herzhaften Charakter einbüßt.

Für die musikalische Begleitung sorgen bekannter Wiener Jazzmusiker aus Odesa Andrii Prozorov und prominenter Gitarrist Vlado Blum.

Tage der hohen ukrainischen Küche werden von der Botschaft der Ukraine in Kooperation mit Hotel Bristol organisiert.

*** Spezial-Menü von Yurii Kovryzhenko in der Bristol Lounge: Fünf-Gänge 149- Euro, Drei-Gänge 119- Euro – jeweils ab 18.00 Uhr am 21. und 22. Juni, 2019 ***

Reservierung unter: Tel. (+43) 1 515 16 553 oder restaurant.bristol @ luxurycollection.com

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich: +43 1 479 71 72 56