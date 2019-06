Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: 34. Wiener Stadterneuerungspreis für modernisiertes Gründerzeitjuwel in Rudolfsheim-Fünfhaus

Auf Platz 1 beim Stadterneuerungspreis 2019 für die beste Planung und Sanierung landete wieder ein Projekt, das mithilfe von Wohnbauförderungsmitteln verwirklicht wurde

Wien (OTS) - Ganze 29 spannende Projekte wurden heuer im Rennen um den 34. Stadterneuerungspreis eingereicht. Am Dienstag, den 18. Juni 2019, wurde bei einem Festakt der Landesinnung Bau Wien der begehrte Preis, der herausragende Leistungen im Bereich der Sanierung würdigt, verliehen. Der Wiener Stadterneuerungspreis wurde von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Alexander Safferthal, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, und Rainer Pawlick, Innungsmeister der Wiener Baubranche, überreicht.

Das Siegerprojekt ist eine besonders gelungene Blocksanierung: Bei dem Gebäude-Ensemble am Neubaugürtel 13-17/Goldschlagstraße 2-4 wurde der Hof entkernt und begrünt, ein Zubau errichtet sowie das Dachgeschoß ausgebaut. Die Straßenfassade aus Gründerzeithäusern wurde erhalten.

Gaal: „Mit dem Stadterneuerungspreis werden die herausragenden Sanierungen in dieser Stadt gewürdigt“

„Wien setzt in seinen Gründerzeitvierteln seit vielen Jahren auf die Sanfte Stadterneuerung, um historische Häuser „fit“ zu machen und den Mieterinnen und Mietern auch in den nächsten Jahrzehnten ein lebenswertes Zuhause zu bieten. Es freut mich besonders, dass das Siegerprojekt eine von der Stadt Wien geförderte Wohnhaussanierung ist. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das mehr Lebens- und Wohnqualität – bei weiterhin leistbarer Miete“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Und: „Mit dem Stadterneuerungspreis werden die herausragenden Sanierungen in dieser Stadt gewürdigt. Das Stadtbild - und damit auch das Wiener Lebensgefühl – bleibt erhalten“, so Gaal.

Platz 1: Modernes Wohnen in historischer Bausubstanz

Das diesjährige Siegerprojekt Goldschlagstraße / Ecke Neubaugürtel besteht aus einem Ensemble von Gründerzeithäusern und ist das Best-Practice-Projekt einer Blocksanierung (Durchführung: Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG / Praschl Goodarzi Architekten ZT GmbH /Lindner & Partner Bauträger GmbH).

Die um 1900 errichteten Gebäude wurden substanzschonend saniert und modernisiert. Auf dem Grundstück Neubaugürtel 15 entstand zudem ein hochwertiger Neubau. Ein Zubau im Hof verbessert die Funktionalität der bestehenden Wohnungen und bietet nun Freiflächen. Die historischen Gebäude werden mit einem eleganten Dachgeschoß-Aufbau kombiniert. Das schafft ein eindrucksvolles Gesamtbild und wertvollen Wohnraum mit hoher Lebensqualität in zentraler Lage – bei leistbaren Mieten.

Insgesamt 142 Wohnungen gibt es auf dem Areal. Davon wurden 68 Wohnungen und drei Geschäftslokale saniert, 57 Wohnungen und ein Lokal neu errichtet.

Der großzügige Innenhof wurde begrünt und eine Tiefgarage errichtet.

Platz 2 für Schule auf Kasernenareal, Platz 3 für neue Nutzung in denkmalgeschütztem Gebäude, Secession erhält Sonderpreis

Neben der Blocksanierung am Neubaugürtel erlangte die AHS Wien West in Breitensee (14. Bezirk), ein Kombinationsprojekt aus Neubau und denkmalgeschützten Gebäuden, den 2. Platz (Steiner Bau GmbH/ARGE AHS Wien West, F+P Architekten ZT‚ GmbH/Shibukawa Eder Architects ZT GmbH).

Das ehemalige Dorotheum in der Schanzstraße (15. Bezirk), das nun Büros für Start-Ups sowie ein Restaurant beherbergt, erhielt den 3. Preis (Jäger GesmbH/ostertag Architects ZT GmbH).

Mit einem Sonderpreis wurde heuer die Sanierung und Modernisierung der Secession gewürdigt (Novotny Baugesellschaft m.b.H. / Architekt Krischanitz ZT GmbH).

302 Wohnhäuser sind aktuell in Bauvorbereitung oder Sanierung

Ziele der Sanften Stadterneuerung sind die Erhaltung der historischen Bausubstanz und die Modernisierung für ein Plus an Lebensqualität.

Aktuell befinden sich insgesamt 302 Wohngebäude mit rund 23.000 Wohneinheiten in Bauvorbereitung oder Sanierung. Die Gesamtbaukosten dafür machen etwa 1 Milliarde Euro aus. Die Fördermittel der Stadt Wien betragen rund 600 Millionen Euro.

„Das Bauvolumen, das durch geförderte Sanierungsprojekte ausgelöst wird, macht sichtbar, wieviel die Wohnbauförderung in den letzten Jahrzehnten in der österreichischen Bauwirtschaft bewegen konnte“, so wohnfonds_wien-Geschäftsführer Gregor Puscher. Der wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, begleitet geförderte Sanierungsprojekte während der Umsetzungsphase im Auftrag des Landes Wien.

Der Stadterneuerungspreis

Der Wiener Stadterneuerungspreis ehrt jährlich hervorragende Projekte – Wohngebäude, Bürogebäude und Ausbildungsstätten –, die das Wiener Stadtbild durch Sanierung erhalten und verschönern. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung und Verbesserung bestehender Bausubstanz. Alle Infos unter www.stadterneuerungspreis.wien

