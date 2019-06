Über 140 NEOS Kandidat_innen stellen sich Online-Dialog

Donig: „Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe steht im Zentrum“

Wien (OTS) - Seit dem heutigen Mittwoch läuft bei NEOS der öffentliche Teil der Listenerstellung für die kommende Nationalratswahl. Ab heute können Bürger_innen den über 140 Kandidat_innen im Rahmen eines Online-Dialoges Fragen stellen. „Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe steht bei unserer Politik im Zentrum. Ob persönlich, wie am vergangenen Samstag, oder online: Jede und jeder kann mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten in Verbindung treten und sich selbst ein Bild machen“, so NEOS-Generalsekretär Nick Donig.

Über 140 Kandidat_innen wollen für NEOS in den Nationalrat. „Wir verzeichnen großes Interesse und Zulauf. Die Demokratie in Österreich ist lebendiger denn je“, freut sich Donig. „Die Themen und Anliegen für die NEOS 2012 gegründet wurden, sind auch heute brandaktuell. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein: Holen wir uns gemeinsam das Land zurück“, unterstreicht Donig die Offenheit des Prozesses.

Mitglieder finalisieren NEOS-Liste am 6. Juli

Wer auf welchem Listenplatz schlussendlich für NEOS antritt, werden auch bei der kommenden Nationalratswahl Bürger_innen, NEOS-Mitglieder und die gewählten Gremien gemeinsam in drei Schritten beschließen. Details zu den Vorwahlen und die Profile der Kandidat_innen, finden sich im Internet auf vorwahl.neos.eu. Der Online Dialog findet bis 24. Juni statt. Danach findet von 25.6. bis 3.7. die offene Online-Vorwahl statt. Ihr Ergebnis bestimmt die Auswahl der Kandidat_innen zu einem Drittel. Nach einer Abstimmung im NEOS-Vorstand (2. Drittel), vergeben am 6. Juli dann die NEOS-Mitglieder auf einer bundesweiten Versammlung in Wien das letzte Drittel der Punkte.

