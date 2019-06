5. Bezirk: „Tribute To Georg Danzer“ am 12. Todestag

Wien (OTS/RK) - Vor mittlerweile 12 Jahren, am 21. Juni 2007, ist der am 7. Oktober 1946 geborene Wiener Liedermacher und Austro-Pop-Musiker Georg Danzer verstorben. Genau am 12. Todestag wird der Künstler bei einer Gedenkveranstaltung im Lokal „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) gewürdigt: Am Freitag, 21. Juni, beginnt um 19.30 Uhr in diesem Etablissement ein Abend mit dem Titel „Tribute To Georg Danzer“. Organisiert wird die Zusammenkunft durch Robert Fischer (Veranstalter, Konzept-Verfasser, Sprecher). Franz Christian „Blacky“ Schwarz (Management), Manfred Horak („kulturwoche.at“) und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erinnern sich in Gesprächen an einstige Begegnungen mit Danzer. Das melodische Programm bestreiten das Quartett „Frau Kompott“ (Gerhard Pritz und Freunde), Jürgen Plank („Erstes Wiener Heimorgelorchester“) sowie Silke Stadlhofer (Chor-Sängerin). Der Eintritt zu der Hommage an den wiederholt ausgezeichneten Sänger, Musiker, Komponisten, Texter und Übersetzer Georg Danzer kostet 5 Euro. Ein Erscheinen prominenter „Überraschungsgäste“ ist nicht ausgeschlossen. Informationen dazu: Telefon 0699/19 20 57 77 und E-Mail robert.fischer5@chello.at.

Der rührige Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ unterstützt das Projekt. Beantwortung von Fragen zu den sonstigen Aktivitäten des „Aktionsradius“-Teams: Telefon 332 26 94 und E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker Georg Danzer: www.georgdanzer.at/

Organisator Robert Fischer: www.kulturwoche.at/kulturwoche/team/6-robert-fischer

Manager „Blacky“ Schwarz (Musik-Austria): https://musik-austria.at/mensch/franz-christian-blacky-schwarz

Journalist Manfred Horak: www.kulturwoche.at/kulturwoche/team/1-manfred-horak

Jürgen Plank (Erstes Wiener Heimorgelorchester): https://ewho.at/

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Lokal „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Kultur-Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

