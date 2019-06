AVISO: Pressetermin in der ZOOM Druckwerkstatt in Aspern mit Kaup-Hasler, Gasta und Menasse-Wiesbauer

Wien (OTS) - Im Rahmen der von der Stadt Wien initiierten Stadtlabore findet derzeit die „ZOOM Druckwerkstatt“ in der FABRIK in Aspern statt. Aus diesem Anlass besuchen Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, BV-Stv. Karl Gasta und ZOOM-Direktorin Elisabeth Menasse-Wiesbauer am Montag, 24. Juni um 11 Uhr den Druck-Workshop, an dem Schulkinder teilnehmen.

Termin: Montag, 24. Juni, 11.00 Uhr

Ort: FABRIK, Sonnenallee 137, 1220 Wien / U2 Station Seestadt Aspern

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen! Bildaufnahmen sind möglich.





Rückfragen & Kontakt:

Susanne Czeitschner

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

ZOOM Kindermuseum

T +43 1 522 67 48-1820

s.czeitschner @ kindermuseum.at

www.kindermuseum.at

www.facebook.com/ZOOM.Kindermuseum.Wien



Renate Rapf

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

4000-81175

renate.rapf @ wien.gv.at

www.wien.at