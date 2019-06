#dif19: Safety First auf der Donauinsel

Wien, 19. Juni 2019: Noch 2 Tage bis zum Donauinselfest!

Wien (OTS/SPW) - Um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher vor Ort zu garantieren, sind auch dieses Jahr wieder unzählige Sicherheitskräfte sowie MitarbeiterInnen der Polizei und des Arbeiter Samariterbundes vor Ort. Auch die erfolgreich am Donauinselfest 2018 gestartete und bereits in Wien mehrmals in weiteren Bereichen umgesetzte Rettungsanker-Aktion ist heuer wieder auf der Wiener Donauinsel im Einsatz.





„Das Donauinselfest zählt zu den sichersten und friedlichsten Großveranstaltungen seiner Art. Auch heuer sollen sich alle Besucherinnen und Besucher rund um die Uhr wohlfühlen auf der Insel - dafür sorgt erneut ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept bestehend aus vielen verschiedenen Maßnahmen, die gemeinsam mit der Polizei, den zuständigen Behörden und ExpertInnen entwickelt und realisiert werden“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. So sind 500 private Securities rund 11.000 Stunden im Einsatz und werden dabei von 700 Polizeibediensteten unterstützt. Zudem stehen rund 200 SanitäterInnen und fünf NotärztInnen des Arbeiter Samariterbunds bereit, um die Besucherinnen und Besucher in medizinischen Notfällen zu versorgen.

Sicherheit fängt bei der Anreise an





Doch die Sicherheit fängt bereits bei der Anreise an und zieht sich für alle BesucherInnen bis zur Abreise: Die gute Anbindung der Donauinsel und die erhöhten Intervalle der U-Bahnlinien U1 und U6, S-Bahnen und diversen Bus- und Straßenbahnlinien tragen dazu bei, dass die Festivalfans ganz entspannt ankommen und sich auch über den Heimweg keine Gedanken machen müssen. Den Veranstaltern kommt die hervorragende Infrastruktur der Donauinsel an sich zu Gute, beschreibt Novak: „Wien hat mit der Donauinsel ein innerstädtisches Naherholungsgebiet mit einer öffentlichen Verkehrsanbindung, die weltweit ihresgleichen sucht. Daher an alle BesucherInnen: Lasst das Auto stehen, kommt mit Bahn, Bus, Fahrrad oder – für alle, die nah genug sind – auch zu Fuß!“

Rettungsanker: Die Erfolgsstory geht weiter





Auch die am Donauinselfest 2018 eingeführte und mittlerweile auf Wiener Linien, Lokale und Bäder ausgeweitete Rettungsanker-Aktion wird am Donauinselfest 2019 zum Einsatz kommen. Hier werden die Sicherheitskräfte in Schulungen sensibilisiert, um so zu einem Ansprechpartner in Fällen von sexueller Belästigung zu werden - vor Ort am Donauinselfest sind sie durch einen Button erkennbar. Durch die Awareness-Kampagne soll das Sicherheitsempfinden von Frauen gestärkt und ihnen gleichzeitig in akuten Situationen geholfen werden.

Auf der Webseite des Donauinselfests finden Sie darüber hinaus nützliche Sicherheitshinweise, sowie die offizielle Hausordnung des Donauinselfests.





Das Donauinselfest





Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif19 #zusammensindwirwien

Bildmaterial finden Sie in der Donauinselfest Fotodatenbank

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt an allen drei Tagen die besten Acts von der Fest- und FM4-Bühne live-zeitversetzt in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter www.presse.ORF.at





