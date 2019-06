NEOS zu Zustand des Bundesheers: Froh über klare Worte des Verteidigungsministers

Hoyos: „Müssen nach angekündigtem Zustandsbericht ehrliche Diskussion über Rolle des Bundesheeres führen.“

Wien (OTS) - Erfreut über die klaren Worte von Verteidigungsminister Thomas Starlinger zeigt sich NEOS Verteidigungssprecher Douglas Hoyos: „Wir haben schon in den vergangenen Monaten wiederholt auf die dramatisch finanzielle Lage des Bundesheeres hingewiesen. Ich freue mich, dass der neue Verteidigungsminister den Ernst der Lage erkannt hat und jetzt einen umfassenden Zustandsbericht angekündigt hat.“ Nach dem Bericht müsse man in Österreich eine „ehrliche Diskussion über die Rolle des Bundesheeres führen“, so Hoyos. „Wir müssen uns die Frage stellen, wohin sich das Heer der Zukunft entwickeln soll. Klar ist, so geht es nicht weiter. Die Situation im Bundesheer derzeit ist sicherheitsbedrohend!“ Nach der Veröffentlichung des Zustandsbericht Mitte September müsse sich die neue Regierung rasch um die Sanierung des Heeres bemühen, so Hoyos abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu