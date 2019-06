„Seitenblicke Sommerbühne“ ab 21. Juni in ORF 2

Festspiele, Premieren, Events und sommerliche Geheimtipps

Wien (OTS) - Sommerzeit ist Festspielzeit – auch 2019 zeigt die „Seitenblicke Sommerbühne“ ab 21. Juni jeden Freitag um 21.45 Uhr in ORF 2 die kulturellen Highlights vom Neusiedler See bis zum Bodensee. Christian Reichhold präsentiert eine wöchentliche Zusammenfassung der Premieren und Events und des Geschehens bei den großen Festspielen und den kleineren Noch-Geheimtipps. „Seitenblicke“ gibt es auch auf die prominenten Gäste der Premierenfeiern und auf die unterschiedlichen Produktionen und Spielstätten. (Alle Infos zum ORF-Kultursommer unter presse.ORF.at.)

Zum Auftakt begrüßt Christian Reichhold das TV-Publikum am Freitag, dem 21. Juni, um 21.45 Uhr in ORF 2 aus Schönbrunn und zeigt einen Streifzug durch die ersten Premieren und Events dieses Sommers. Der Bogen reicht von „Die letzten Tage der Menschheit“ in Wiener Neustadt und der „Fledermaus“ in Bad Hall über das „Traumschiff“ in Laxenburg bis zum „Sommernachtskonzert“ in Schönbrunn und der „Sommernachtsgala“ in Grafenegg.

