Klimacheck statt Klimakrise - GRAS unterstützt Petition der WWF Generation Earth

Oberklammer und Novaković: "Politik muss Verantwortung für die Klimakrise übernehmen"

Wien (OTS) - "Wir brauchen Klimatransparenz statt Klimakrise, und das schon in der Gesetzgebung", so GRAS-Aktivistin Dietlinde Oberklammer. Die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) freuen sich über die Forderung der WWF Generation Earth, einen verpflichtenden Klima-Check für alle Gesetze einzuführen. Mit dem Klima-Check soll unter anderem sichtbar werden, welchen Einfluss Großprojekte wie die Waldviertel-Autobahn oder Gesetzesänderungen wie Tempo 140 auf das Klima haben. "Die Politik muss von Beginn an Verantwortung übernehmen, es geht um unsere Zukunft.", ergänzt GRAS-Aktivistin Adrijana Novaković.

Die GRAS unterstützt die Petition der WWF Generation Earth und ruft dazu auf, diese zu unterzeichnen. "Wir sind diejenigen, die die Auswirkungen der Klimakrise voll zu spüren bekommen - aber wir lassen uns unsere Zukunft nicht verbauen", unterstreichen Oberklammer und Novaković abschließend: “Die Einführung verpflichtender Klima-Checks für Gesetze und Verordnungen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.”

Link zur Petition

