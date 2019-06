Einladung zum Pressegespräch: "Große Gasreserven in Biomasse"

Wien (OTS) - Der Fachverband Gas Wärme und der Österreichische Biomasse-Verband haben Untersuchungen zu weiteren Potenzialen im Biomasse-Bereich für die Herstellung von Erneuerbarem Gas vorliegen. Das Ergebnis: In Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft wie Hackgut, Stroh, Altholz und Klärschlamm stecken Gasreserven in Milliardenhöhe. Damit kann viel mehr Erneuerbares Gas in Österreich hergestellt werden als bisher bekannt.



Der Fachverband Gas Wärme und der Österreichische Biomasse-Verband laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein.



Ihre Gesprächspartner:

• DI Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme und Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwerke GmbH

• Ök.-Rat Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes und Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark

• DI Dr. Christoph Strasser, Area Manager für Sustainable Supply and Value Chains der BIOENERGY 2020+ GmbH



Bitte melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 oder senden Sie eine E-Mail an info @ foggensteiner.at.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: 24.06.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien, Österreich

