Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - 18.06.2019, 22:45 Uhr

20., Dresdner Straße

Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Pkw entlang der Dresdner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und wollte nach links in die Adalbert-Stifter-Straße einbiegen. In diesem Kfz befand sich auch ein 16-jähriger Freund des Lenkers.

Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr entlang der Lorenz-Müller-Gasse in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte die Kreuzung mit der Adalbert-Stifter-Straße in gerader Richtung übersetzen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision, wodurch der 18- und der 16-Jährige verletzt wurden. Gemäß Zeugenangaben fuhr der unbekannte Lenker bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Nach dem Zusammenstoß setzte der Beteiligte seine Fahrt in Fahrtrichtung stadteinwärts fort. Im Bereich der Unfallstelle konnte eine Kennzeichentafel aufgefunden werden, wodurch der Zulassungsbesitzer ausgeforscht werden konnte. Er wurde angezeigt.

