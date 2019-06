AVISO: Start der Flughafen-Info-Aktion der AK Niederösterreich am 29. Juni

Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

St. Pölten (OTS) - Mit dem Beginn der Sommerferien steht wieder die schönste Zeit des Jahres bevor – der wohlverdiente Urlaub. Dabei läuft aber leider nicht alles immer wie am Schnürchen. Wie man auf böse Überraschungen am Urlaubsort richtig reagiert und was zu tun ist, wenn es Probleme mit dem Flug gibt, wissen die KonsumentenschützerInnen der AK Niederösterreich. Bis 12. August beraten sie Reisende direkt vor Ort in der Abflughalle des Flughafens Wien-Schwechat.

Zum Start der Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich laden wir am Samstag, dem 29. Juni, um 9 Uhr herzlich ein zum Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzendem Markus Wieser.

Zeit und Ort:

Samstag, 29. Juni 2019, 9 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 3, Abflughalle beim Check-in





