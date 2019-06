Cleo-App: Das neue digitale Service für Menschen mit Multipler Sklerose

Die neue Biogen-App für die österreichweit rund 12.500 MS-Patienten bietet maßgeschneiderte Inhalte mit Tipps und Anregungen sowie Aktuelles zum Leben mit MS

Das Angebot von „Cleo" wurde von Biogen unter Mitwirkung von Betroffenen und Experten entwickelt und berücksichtigt insbesondere jene Herausforderungen denen Menschen mit MS täglich begegnen. Bislang gibt es keine vergleichbare Plattform in diesem Umfang.

Wien (OTS) - Mit der App „Cleo“ (Android, Apple) steht ab sofort ein neuer digitaler Service von Biogen für alle Menschen mit MS zur Verfügung. Aus vier Kategorien können sich Patienten einfach und individuell ihre Unterstützung bei Multipler Sklerose (MS) auf dem Smartphone oder Tablet zusammenstellen. Ein besonderes Feature dabei ist der MS-Coach. Oftmals stellen sich MS-Patienten dringliche Fragen erst jenseits der üblichen Sprechzeiten des behandelnden Arztes und eine Chat-Funktion in „Cleo“ ermöglicht hier einen direkten Austausch mit einem MS-Experten. Die MS-Coaches geben Auskunft zur Erkrankung oder beantworten unkompliziert alle Fragen, die Patienten bewegen. Sie können Hilfestellung bei der Krankheitsbewältigung sowie praktische Tipps geben, die den Alltag mit der MS erleichtern.

Maßgeschneiderte Inhalte

Darüber hinaus bietet die neue App maßgeschneiderte Inhalte mit Tipps und Anregungen sowie Patientengeschichten und aktuelle Informationen zum Leben mit MS. In einem persönlichen Tagebuch können Patienten entsprechend ihren Bedürfnissen ihren Krankheitsverlauf dokumentieren, Erinnerungen setzen und Berichte erstellen, um sich auf den Arzttermin vorzubereiten oder die Daten mit dem Arzt zu besprechen. „Cleo“ bietet außerdem Trainingsprogramme für das eigene Wohlbefinden, die von Experten entwickelt und auf die Bedürfnisse von Menschen mit MS zugeschnitten sind. Dr. Astrid Kaltenböck, Medical Director bei Biogen Austria: „Das Angebot von „Cleo“ wurde von Biogen unter Mitwirkung von Betroffenen und Experten entwickelt und berücksichtigt insbesondere jene Herausforderungen denen Menschen mit MS täglich begegnen. Bislang gibt es keine vergleichbare Plattform in diesem Umfang.“

12.500 Patienten in Österreich

Der Bedarf an Informationen und Hilfestellungen für MS Patienten ist groß. Kaltenböck: „Allein in Österreich leben 12.500 an MS erkrankte Menschen, weltweit wird die Zahl auf bis zu 2,5 Millionen geschätzt. „Cleo“ kann Menschen mit MS in ihrem Alltag individuell unterstützen. So wie die MS sich nicht bei jedem gleich äußert, liefert auch „Cleo“ für jeden Nutzer ein personalisiertes Angebot.“ Dabei bietet „Cleo“ mehr als reine Information, sondern soll ein unterstützender Beistand im Alltag sein.

